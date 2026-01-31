Hindustan Hindi News
देहरादून के इन रास्तों पर जाने से बचें, आज जारी रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

संक्षेप:

देहरादून में शनिवार को रविदास जयंती की भव्य शोभायात्रा के चलते डीएल रोड, घंटाघर और तहसील चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जिससे दोपहर 2 बजे से रात तक यातायात प्रभावित होगा।

Jan 31, 2026 07:28 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
रविदास जयंती के मौके पर शनिवार को शहर में डीएल रोड से शोभायात्रा निकलेगी। शोभायात्रा बेनी बाजार, ओरिएंट चौक, पलटन बाजार, राजा रोड, तहसील चौक, कनक चौक और सर्वे चौक होते हुए वापस डीएल रोड पर समाप्त होगी। यात्रा दोपहर करीब दो बजे शुरू होगी और रात को समापन होगा। इससे शहर के कई इलाकों का यातायात प्रभावित होगा।

यह है डायवर्जन प्लान

  • शोभायात्रा के डीएल रोड से बेनी बाजार पहुंचने पर बहल चौक से सर्वे चौक से आने वाला ट्रैफिक नहीं आएगा। सर्वे चौक से बेनी बाजार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से डायवर्ट किया जाएगा।
  • शोभायात्रा के बहल चौक पर पहुंचने पर सर्वे चौक से बहल चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोजगार तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही बहल चौक से बेनी बाजार जाने वाले ट्रैफिक को रोक-रोककर भेजा जाएगा।
  • शोभायात्रा के बहल चौक पार करने पर शोभायात्रा के साथ–साथ यातायात का संचालन भी किया जाएगा।
  • शोभायात्रा के ग्लोब चौक पहुंचने पर पैसिफिक तिराहा से ग्लोब चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बेनी बाजार की ओर भेजा जाएगा।
  • शोभायात्रा के घंटाघर पहुंचने पर दर्शनलाल चौक और ओरिएंट चौक से घंटाघर की तरफ यातायात को आंशिक और आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जाएगा।
  • शोभायात्रा के पलटन बाजार में प्रवेश करने पर सभी जगह से ट्रैफिक को सामान्य कर दिया जाएगा।
  • शोभा यात्रा के राजा रोड पहुंचने पर प्रिंस चौक से तहसील जाने वाले यातायात को चंदन नगर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
  • शोभा यात्रा तहसील चौक पहुंचने पर द्रोण कट से तहसील चौक जाने वाले ट्रैफिक को आईजी कट होते हुए दून चौक की ओर भेजा जाएगा।

