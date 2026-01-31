Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़ravidas jayanti dehradun shobha yatra traffic diversion plan dl road
देहरादून के इन रास्तों पर जाने से बचें, आज जारी रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
संक्षेप:
देहरादून में शनिवार को रविदास जयंती की भव्य शोभायात्रा के चलते डीएल रोड, घंटाघर और तहसील चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जिससे दोपहर 2 बजे से रात तक यातायात प्रभावित होगा।
Jan 31, 2026 07:28 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
रविदास जयंती के मौके पर शनिवार को शहर में डीएल रोड से शोभायात्रा निकलेगी। शोभायात्रा बेनी बाजार, ओरिएंट चौक, पलटन बाजार, राजा रोड, तहसील चौक, कनक चौक और सर्वे चौक होते हुए वापस डीएल रोड पर समाप्त होगी। यात्रा दोपहर करीब दो बजे शुरू होगी और रात को समापन होगा। इससे शहर के कई इलाकों का यातायात प्रभावित होगा।
यह है डायवर्जन प्लान
- शोभायात्रा के डीएल रोड से बेनी बाजार पहुंचने पर बहल चौक से सर्वे चौक से आने वाला ट्रैफिक नहीं आएगा। सर्वे चौक से बेनी बाजार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से डायवर्ट किया जाएगा।
- शोभायात्रा के बहल चौक पर पहुंचने पर सर्वे चौक से बहल चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोजगार तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। साथ ही बहल चौक से बेनी बाजार जाने वाले ट्रैफिक को रोक-रोककर भेजा जाएगा।
- शोभायात्रा के बहल चौक पार करने पर शोभायात्रा के साथ–साथ यातायात का संचालन भी किया जाएगा।
- शोभायात्रा के ग्लोब चौक पहुंचने पर पैसिफिक तिराहा से ग्लोब चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बेनी बाजार की ओर भेजा जाएगा।
- शोभायात्रा के घंटाघर पहुंचने पर दर्शनलाल चौक और ओरिएंट चौक से घंटाघर की तरफ यातायात को आंशिक और आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जाएगा।
- शोभायात्रा के पलटन बाजार में प्रवेश करने पर सभी जगह से ट्रैफिक को सामान्य कर दिया जाएगा।
- शोभा यात्रा के राजा रोड पहुंचने पर प्रिंस चौक से तहसील जाने वाले यातायात को चंदन नगर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
- शोभा यात्रा तहसील चौक पहुंचने पर द्रोण कट से तहसील चौक जाने वाले ट्रैफिक को आईजी कट होते हुए दून चौक की ओर भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।