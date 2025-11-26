यूरोप का दुर्लभ पक्षी हाफिन्च, पहली बार पाक सीमा लांघकर भारत पहुंचा; वैज्ञानिकों को क्या अंदेशा

संक्षेप: यूरोप और पश्चिम एशिया का दुर्लभ पक्षी हाफिन्च पहली बार भारत में दिखा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा लांघकर यह परिंदा कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचा। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह बताई है।

वैसे परिंदों के लिए सरहद की कोई बाधा नहीं है, लेकिन यूरोप और पश्चिम एशिया का दुर्लभ परिंदा ‘हाफिन्च’ पहली बार पाकिस्तान की सीमा लांघकर भारत पहुंचा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में इसकी दस्तक ने पक्षी विज्ञानियों में उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले यह पक्षी सिर्फ पाकिस्तान में ही दो बार रिकॉर्ड हुआ था। कॉर्बेट पार्क में ठंड शुरू होते ही कोसी बैराज और रामगंगा नदी किनारे मेहमान परिंदे हजारों मील की दूरी तय कर पहुंचने लगे हैं।

22 नवंबर को पहली बार भारत में देखा गया 22 नवंबर को कॉर्बेट के ढेला जोन में बेहद दुर्लभ ‘हाफिन्च’ देखा गया। दावा है कि भारत में ‘हाफिन्च’ नाम के इस पक्षी को इससे पहले कहीं दर्ज नहीं किया गया था। कॉर्बेट में ‘हाफिन्च’ को कैमरे में कैद करने वाले पक्षी विशेषज्ञ प्रशांत कुमार ने बताया कि यह यूरोप और पश्चिमी एशिया में पाया जाता है और छोटे फल आदि खाता है। प्रशांत के अनुसार, यह लंबी दूरी के माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव का संकेत हैं।

मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए संभव है कि इस पक्षी ने अपने आवास स्थल का दायरा बढ़ाया हो। यह भी संभावना है कि ऊंचाई वाले पक्षियों के झुंड के साथ यह कॉर्बेट तक पहुंचा हो। पक्षी-विज्ञान के लिए यह बड़ी घटना है और अध्ययन का विषय है। 2017 में आखिरी बार पाकिस्तान के आलियाबाद क्षेत्र में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।

पाकिस्तान में दो बार रिकॉर्ड किया ‘हाफिन्च’ पक्षी विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने बताया कि भारी चोंच वाला यह छोटा परिंदा ‘हाफिन्च’ पीओके क्षेत्र में दो बार रिकॉर्ड किया गया है। 1908 में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और 2017 में अलियाआबाद क्षेत्र में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।

यहां पर भोजन और सुरक्षा दोनों मिल रही ठंड शुरू होते ही मेहमान परिंदे कॉर्बेट में आने लगे हैं। पहली बार ढेला रेंज में दुर्लभ पक्षी ‘हाफिन्च’ को देखा गया है। यहां पक्षियों को भोजन भी आसानी से मिलता है और सुरक्षा भी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक डॉ. साकेत बडोला का कहना है कि पक्षी पर पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले यह पाक में रिकॉर्ड हुआ है। मेहमान परिंदों की सुरक्षा पर काम हो रहा है।