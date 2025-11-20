Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Rare Disorder Three Brothers Lose Vision at Sunset Have 13 Fingers and Toes each
सूरज ढलते ही दिखना बंद; हाथ-पैरों में 13-13 अंगुलियां; उत्तराखंड के तीन भाइयों को अनोखी बीमारी

सूरज ढलते ही दिखना बंद; हाथ-पैरों में 13-13 अंगुलियां; उत्तराखंड के तीन भाइयों को अनोखी बीमारी

संक्षेप: उत्तराखंड के नैनीताल में तीन सगे भाई अनोखी आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। सूरज ढलते ही इन्हें दिखना बंद हो जाता है। इनके हाथ-पैरों में 13-13 अंगुलियां हैं। एक बार खाने में भी 15 से ज्यादा रोटियां खा लेते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 07:58 AMGaurav Kala कैलाश नेगी, नैनीताल, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अनोखा मामला सामने आया है। यहां धारी गांव (बेतालघाट) में तीन सगे भाइयों की जिंदगी सूरज की रोशनी पर चलती है। शाम ढलते ही इनकी आंखें देखना बंद कर देती हैं और अंधेरा इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इतना ही नहीं इनके हाथ-पैरों में 13-13 अंगुलियां हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी का नाम ‘लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम’ है। इन भाइयों की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होतीं। हाथ-पैरों में अतिरिक्त उंगलियां, तेज भूख जीवन को कठिन बना रही है। 34 वर्षीय बालम जंतवाल, 29 वर्षीय गौरव और 25 वर्षीय कपिल की शाम ढलते आंखों की रोशनी चली जाती है।

ये भी पढ़ें:नो वर्क नो पे, हड़ताल पर प्रतिबंध; उत्तराखंड में सरकार की सख्ती की क्या वजह
ये भी पढ़ें:दिल्ली धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन! उमर नबी के संपर्क में था देहरादून का डॉक्टर

हाथ-पैरों में 13-13 अंगुली

बालम के दोनों हाथों में 13 व पैरों में 12, गौरव के हाथों व पैरों में 13-13 और कपिल के हाथों व पैरों में 12-12 उंगलियां हैं। इन भाइयों में से हर भाई एक बार में लगभग 15 रोटियां और इसी हिसाब से सब्जी और चावल खा लेता है। दिहाड़ी मजदूरी से चलने वाला परिवार खाने के बढ़ते खर्च से आर्थिक दबाव झेल रहा है।

क्या है लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम

मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉ. जीएस तितियाल लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम ऐसी बीमारी है, जिसमें आंखों की रॉड कोशिका काम नहीं करती है। इसके चलते रात को दिखाई नहीं देता। इस अनुवांशिक बीमारी का ठोस इलाज नहीं है।

तीनों का बचपन में ही हो चुका है दिल का इलाज

मां सावित्री बताती हैं कि बचपन में बच्चों का इलाज कराया गया था। बालम के दिल में 8 मिमी का छेद मिला था, जिसके इलाज में काफी पैसे खर्च हुए। दूसरे बेटों में भी इसी तरह की समस्याएं दिखीं। लगातार चिंता और बढ़ते बोझ ने उनके पति को तोड़ दिया और दो वर्ष पहले उनका निधन हो गया। परिवार को हर महीने मिलने वाली 1,500 रुपये की दिव्यांग पेंशन बेहद कम साबित हो रही है।

संघर्ष कर रहे तीनों भाई

सबसे बड़ा भाई बालम बकरियां चराने का काम करता है। गौरव एक निजी स्टोन क्रशर में दिहाड़ी मजदूर है, जबकि कपिल एक छोटे होटल में काम करता है। रात होते ही ये अकेले कोई काम नहीं कर पाते हैं।

कई तरह की होती समस्या

सीएचसी गरमपानी के डॉ. गौरव कैड़ा ने बताया कि तीनों भाई अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में अतिरिक्त उंगलियां, हार्मोनल समस्याएं, मोटापा और त्वचा संबंधी परेशानियां होती हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।