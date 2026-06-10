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चाची के रेप-मर्डर में जेल गया, छूटते ही 9 साल की बेटी से गंदा काम; पीड़िता ने भागकर बचाई जान

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार में बाप की शक्ल में एक दरिंदे को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। चाची से रेप-मर्डर में जेल गया शख्स छूटते ही अपनी 9 साल की बेटी से रेप का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने भागकर अपनी जान बचाई

चाची के रेप-मर्डर में जेल गया, छूटते ही 9 साल की बेटी से गंदा काम; पीड़िता ने भागकर बचाई जान

हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कुछ साल पहले चाची से रेप और मर्डर में जेल में बंद दरिंदा जब जेल से बाहर आया तो उसकी गंदी नजर अपनी ही 9 साल की मासूम बेटी पर पड़ गई। पीड़िता की मां आरोप लगाया है कि उसका पति कई रातें बच्ची से गंदा काम करने की कोशिश कर चुका है और बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और विरोध करने पर पत्नी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी पिता को 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सात अक्टूबर 2022 से श्यामपुर क्षेत्र में एक किशोरी का अपने घर पर लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था।

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पीड़िता की मां ने बताई आपबीती

पीड़िता ने मां को अपनी सारी आपबीती बताई थी। बताया था कि आरोपी पिता गलत नीयत से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करते हैं। इस पर किसी तरह पीड़िता ने बचकर अपनी जान बचाई थी। शिकायतकर्ता माता के विरोध करने पर आरोपी पति ने उसके साथ मारपीट की थी।

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बेटी से कई रातें दुष्कर्म का प्रयास

शिकायतकर्ता माता ने बताया कि हाल ही में रात को आरोपी ने दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर सुनकर उठी शिकायतकर्ता माता ने बड़ी मुश्किल से पीड़ित लड़की को आरोपी पिता के चंगुल से बचाया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ, कोर्ट की ओर से एक और बचाव पक्ष की ओर से आरोपी पिता को गवाह के रूप में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी पिता को 10 वर्ष की कैद 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पिता को जुर्माना राशि जमा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषी के आपराधिक इतिहास का खुलासा

आरोपी पिता पर पड़ोस में ही रहने वाली अपनी चाची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का मुकदमा चल रहा था। लॉक डाउन में जेल से बाहर आकर उसके बाद इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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