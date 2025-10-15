Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Rape Accused Father Out on Bail Threatens Minor Daughter to Withdraw Case

जमानत पर जेल से बाहर आया रेपिस्ट पिता, नाबालिग बेटी को केस वापस लेने की दे रहा धमकी

संक्षेप: देहरादून में साल भर पहले नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में जेल गया आरोपी अब जमानत पर बाहर है। पीड़िता का आरोप है कि वह उसे केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Wed, 15 Oct 2025 08:23 AMGaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तान
जमानत पर जेल से बाहर आया रेपिस्ट पिता, नाबालिग बेटी को केस वापस लेने की दे रहा धमकी

देहरादून में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता के खिलाफ एक बार फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिता जेल से जमानत पर छूटने के बाद से लगातार उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी का मकसद बेटी से दुष्कर्म वाले पॉक्‍सो केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।​

नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि लड़की की तहरीर पर उसके पिता के खिलाफ धारा 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्‍सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और मामले की जांच को प्राथमिकता पर रखा गया है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।​

बेटी से दुष्कर्म में हुई थी जेल

जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस वक्त पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत से जमानत मिलने के बाद से ही वह पीड़िता और उसकी मां को धमकी देता आ रहा था। लड़की ने इसे लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने पुलिस को मामले में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं ।​

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, परिवार को निरंतर सुरक्षा देने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की निगरानी वरिष्ठ स्तर पर की जा रही है। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने अन्य माध्यमों से परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।​

Uttarakhand News Crime News Minor Rape

