मां ने कहा था, रेप केस में जज के सामने नाबालिग ने आरोपी को पहचानने से ही किया इनकार

देहरादून में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता के बयानों के आधार पर बरी कर दिया है। अदालत का फैसला तब आया जब बच्ची ने खुद ही कोर्ट में पूर्व दिए गए बयानों से इनकार कर दिया। दरअसल, मुकदमा बच्ची की मां द्वारा कराया गया था। उसने कोर्ट में कहा कि पूर्व में दिए बयान उसके नहीं थे।