Ramnagar News: रामनगर में युवकों के दो गुट भिड़े
Ramnagar News: रामनगर में युवकों के दो गुट भिड़े, कई राउंड फायररामनगर में युवकों के दो गुट भिड़े, कई राउंड फायररामनगर में युवकों के दो गुट भिड़े, कई राउंड फायररामनगर
Ramnagar News: रामनगर। नगर के मोहल्ला खताड़ी में देर रात मामूली बात को लेकर दो गुटों के युवक आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर मारपीट के साथ कई राउंड हवाई फायरिंग की गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात मोहल्ला खताड़ी में दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि एक गुट के युवकों ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
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