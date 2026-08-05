Ramnagar News: मालधन में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर प्रदर्शन
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Ramnagar News: रामनगर, संवाददाता। महिला एकता मंच के बैनर तले मालधन क्षेत्र की महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालधन के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में मानकों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल में सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। धरना प्रदर्शन का संचालन करते हुए विनिता ने कहा कि मालधन और आसपास के 20 से अधिक गांवों की 40 हजार से अधिक आबादी इसी एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है लेकिन दुर्भाग्य है कि अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है।
प्रसव और गंभीर बीमारी के केस में मरीजों को रामनगर और हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। महिला एकता मंच की संयोजक ललिता रावत ने कहा कि सरकार की इस लापरवाही से महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस दौरान समाजवादी लोक मंच के जगमोहन रावत, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी, मनमोहन अग्रवाल, जमन आर्य, तुलसी छिमवाल, आसिफ, कौशल्या, ममता, देवी आदि मौजूद रहे।
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