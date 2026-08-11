Ramnagar News: रामनगर टैक्स बार के फिरोज अध्यक्ष व महासचिव बने मनु
Ramnagar News: रामनगर टैक्स बार के फिरोज अध्यक्ष व महासचिव बने मनुरामनगर टैक्स बार के फिरोज अध्यक्ष व महासचिव बने मनुरामनगर टैक्स बार के फिरोज अध्यक्ष व महासचिव बने
Ramnagar News: रामनगर। टैक्स बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक चुनावी प्रक्रिया रामनगर स्थित एक रिसॉर्ट में संपन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी पदों पर पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन किया गया। मो़ फिरोज अंसारी को अध्यक्ष, मनु अग्रवाल महासचिव, गुलरेज रजा उपाध्यक्ष, जीशान मलिक उपसचिव, मनोज सिंह बिष्ट कोषाध्यक्ष, राकेश कुमार राही पुस्तकालयाध्यक्ष और विशाल रस्तोगी को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। वहीं पूरन चंद्र पांडेय को कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित किया गया।
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