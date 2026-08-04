Ramnagar News: हादसे में घायल युवक की मौत
Ramnagar News: रामनगर में पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल रईस की सोमवार रात उपचार के दौरान मौत हो गई। दो बाइकों के बीच टक्कर में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल भेजा गया था। उनके भाई ने मौत की पुष्टि की।
Ramnagar News: रामनगर। बीते दिनों सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की सोमवार रात उपचार के दौरान मौत हो गई है। चिल्किया में बीते गुरुवार रात दो बाइकों कि टक्कर हो गई थी। जिसमें टांडामल्लू निवासी 39 वर्षीय रईस पुत्र फजले अहमद गंभीर घायल हो गया था। जिसे सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया था। मृतक के भाई अफजल ने बताया कि रईस ने सोमवार रात मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
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