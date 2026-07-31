Ramnagar News: रामनगर में कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन

Ramnagar News: रामनगर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण की कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड सभागार रामनगर में शुक्रवार को किया गया। कार्यशाला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भागेदारी की। खंड विकास अधिकारी गिरिश पांडे ने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजिविका मिशन ग्रामीण योजना की जानकारी उप कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र भट्ट ने दी। योजना के संबंध में समस्या एवं सुझाव ग्राम प्रधानों से लिए गये। प्रशिक्षण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। यह जानकारी विपिन कुमार सैनी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने दी। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष नवीन सती, क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन अध्यक्ष मिथलेश डंगवाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विपिन कुमार सैनी, प्रधान रचना रावत आदि मौजूद रहे।