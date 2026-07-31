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Ramnagar News: रामनगर में तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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Ramnagar News: रामनगर में तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया

Ramnagar News: रामनगर। पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब के साथ तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इमरान कुरैशी पुत्र अकरम करैशी निवासी ग्राम लूटाबढ छत्रपाल कालोनी रामनगर एनबीडब्ल्यू एनआई एक्ट मामले में फरार चल रहा था। गुरमेल सिंह ग्राम बेड़ाझाल के पास गोरखपुर थाना रामनगर वारंट एनबीडब्लू एनआई एक्ट और सुमित पाण्डे पुत्र केवलानन्द पाण्डे निवासी कानिया रामनगर वारण्ट एनआई एक्ट में फरार चल रहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में एसआई जोगा सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल संजय सिंह शामिल रहे।

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