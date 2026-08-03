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Ramnagar News: रामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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Ramnagar News: रामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण कियारामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण कियारामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण कियारामनगर में नामित सभासदों

रामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण किया
रामनगर में नामित सभासदों ने शहर ग्रहण किया

Ramnagar News: रामनगर। नगरपालिका रामनगर में सरकार के नामित सभासद पूरन सिंह बिष्ट, मनोज रावत, नीतिका भट्ट, किशोर लाल और अनिल कुमार अग्रवाल को नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने शपथ ग्रहण कराई। इस मौके पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समारोह में उपस्थित होकर नामित सभासदों से जनता के हित में कार्य करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, नगर मंडल प्रभारी नवीन भट्ट, पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी, भाजपा नगर महामंत्री नवीन करगेती, पीरूमदारा मण्डल अध्यक्ष बलदेव रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा चंदन सिंह बिष्ट, सभासद पारस गोला, पूरन नैनवाल आदि मौजूद रहे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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