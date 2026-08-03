Ramnagar News: रामनगर में रहस्मय ढंग से लापता हुई किशोरी
Ramnagar News: रामनगर में रहस्मय ढंग से लापता हुई किशोरी रामनगर में रहस्मय ढंग से लापता हुई किशोरी रामनगर में रहस्मय ढंग से लापता हुई किशोरी रामनगर में रहस्मय ढंग से
Ramnagar News: रामनगर। रामनगर की आदर्श कॉलोनी से एक 13 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। परिजनों ने पुलिस से किशोरी को बरामद करने की गुहार लगाई है। किशोरी के पिता के अनुसार रविवार रात लगभग साढ़े आठ बजे उनकी बेटी घर से निकली थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने रामनगर पुलिस को भी सूचना दे दी है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि किशोरी का पता लगाया जा रहा है। वह शहर के ही स्कूल में पढ़ती है।
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