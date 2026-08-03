Ramnagar News: रामनगर में युवक के खाते से उड़े 91 हजार रूपए
Ramnagar News: रामनगर में युवक के खाते से उड़े 91 हजार रूपएरामनगर में युवक के खाते से उड़े 91 हजार रूपएरामनगर में युवक के खाते से उड़े 91 हजार रूपएरामनगर में युवक के
Ramnagar News: रामनगर। एक व्यक्ति के खाते से 91 हजार से अधिक रुपये कटने से उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि राजदीप सिंह पुत्र गुरुनुर सिंह चिल्किया रामनगर का जस्सागांजा स्थित बैंक में बचत खाता है। इसी बैंक खाते पर पीड़ित ऑनलाइन पेंमेंट लेनदेन करता है। चार जुलाई को पीड़ित के मोबाइल पर 91,777 रुपये की धनराशि खाते से कटने का मैसेज आया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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