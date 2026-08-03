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Ramnagar News: मालधनचौड़ में 407 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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Ramnagar News: मालधन के लोगों ने लिया स्वास्थ्य शिविर का लाभ मालधन के लोगों ने लिया स्वास्थ्य शिविर का लाभ मालधन के लोगों ने लिया स्वास्थ्य शिविर का लाभ मालधन के लोग

मालधनचौड़ में 407 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण
मालधनचौड़ में 407 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

Ramnagar News: रामनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालधन चौड़ में सेवा, सुशासन व समर्पण अभियान के तहत मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में नेत्र, ईएनटी, हड्डी रोग, बाल रोग, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञों और जनरल ओपीडी के माध्यम से 407 मरीजों का परीक्षण कर विशेषज्ञ परामर्श व उपचार प्रदान किया गया। पात्र दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र भी बनाए गए। शिविर का निरीक्षण ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश कोहली और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मालधन चौड़ डॉ. मेघा जोशी ने किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी, डॉ. कैलाश बृजवाल, डॉ. कविता लोहनी, डॉ. चंद्रशेखर भट्ट, डॉ. केके त्रिपाठी, जितेंद्र गुणवंत, बीना बोरा, नीरू ज्वाला, दिवेश तिवारी, श्याम सुंदर बिष्ट, संजय कुमार आदि मौजूद रहे।

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