Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगी
Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात
Ramnagar News: रामनगर। विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आगामी तिरंगा यात्रा रैली को लेकर भाजपा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। मंगलवार को विधायक कार्यालय में आयोजित बैठक में 13 अगस्त को रामनगर नगर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है। कहा कि तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ रामनगर के लोग भी भागीदारी करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह खाती, मंडल अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, बलदेव रावत, जगमोहन बिष्ट, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट, भाजपा नगर महामंत्री नवीन करगेती, शिशुपाल सिंह रावत, संजय डॉर्बी, भावना भट्ट आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।