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Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगी

By Hindustan | Bureau
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Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगीरामनगर में तिरंगा यात

Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगी

Ramnagar News: रामनगर। विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आगामी तिरंगा यात्रा रैली को लेकर भाजपा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। मंगलवार को विधायक कार्यालय में आयोजित बैठक में 13 अगस्त को रामनगर नगर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है। कहा कि तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ रामनगर के लोग भी भागीदारी करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह खाती, मंडल अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, बलदेव रावत, जगमोहन बिष्ट, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट, भाजपा नगर महामंत्री नवीन करगेती, शिशुपाल सिंह रावत, संजय डॉर्बी, भावना भट्ट आदि मौजूद रहे।

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