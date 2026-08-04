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Ramnagar News: रामनगर में छह को होने वाली बीडीसी बैठक स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामनगर
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Ramnagar News: मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने बताया कि छह अगस्त को होने वाली क्षेत्र पंचायत की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की है। आगामी बैठक की तिथि से अव

Ramnagar News: रामनगर में छह को होने वाली बीडीसी बैठक स्थगित

Ramnagar News: रामनगर। मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने बताया कि छह अगस्त को होने वाली क्षेत्र पंचायत की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की है। आगामी बैठक की तिथि से अवगत कराया जाएगा। ब्लॉक के कर्मचारियों व अधिकारियों को एसआईआर में लगाया है। जल्द बैठक कर विकास कार्यों के लिए मंथन किया जाएगा।

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