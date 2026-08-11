Ramnagar News: पाटकोट में भूमि कब्जा के प्रयास का आरोप
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Ramnagar News: रामनगर। ग्राम पाटकोट के लोगों ने एक व्यक्ति पर सरकारी और निजी भूमि कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। लोगों ने एसडीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम को दिए पत्र के अनुसार रामकोट मंदिर क्षेत्र में ग्रामीणों की निजी भूमि है। पिछले सौ साल से लोग काबिज हैं। बीते दिनों एक व्यक्ति ने जेसीबी से ग्रामीणों की निजी भूमि व बंजारी भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि युवक ग्रामीणों से दबंगई दिखाता है। वहीं एसडीएम गौपाल सिंह चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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