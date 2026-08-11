Ramnagar News: सिंचाई नहर में मिला युवक का शव
Ramnagar News: सिंचाई नहर में मिला युवक का शवसिंचाई नहर में मिला युवक का शवसिंचाई नहर में मिला युवक का शवसिंचाई नहर में मिला युवक का शवसिंचाई नहर में मिला युवक का शव
Ramnagar News: रामनगर। ग्राम नरसिंहपुर में सोमवार देर शाम घर से निकले एक 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पास ही स्थित सिंचाई नहर से बरामद हुआ है। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार, ग्राम नरसिंहपुर निवासी 30 वर्षीय सोनू पुत्र सुरेश सोमवार शाम मजदूरी करके घर लौटा था। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने पर किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से अनबन हो गई। इसके बाद सोनू घर से बाहर निकल गया। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने नहर में उसकी खोजबीन शुरू की।
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