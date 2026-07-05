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काम की बात: कुमाऊं-गढ़वाल का सफर होगा आसान, बारिश में भी नहीं थमेंगे पहिए; CM ने दी सौगात

Mohit वार्ता, रामनगर
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल हाइवे-309 पर रविवार को धनगढ़ी पुल जनता को समर्पित कर दिया। पुल के खुलने के बाद धनगढ़ी नाले में बरसात के दौरान जलस्तर बढ़ने से आवागमन प्रभावित होने की वर्षों पुरानी समस्या से निजात मिलेगी।

कुमाऊं-गढ़वाल का सफर होगा आसान, बारिश में भी नहीं थमेंगे पहिए; CM ने दी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नेशनल हाइवे-309 पर 29.65 करोड़ रुपये की लागत से बने 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी पुल का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगढ़ी पुल कुमाऊं और गढ़वाल के बीच विकास की नई कड़ी है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान धनगढ़ी नाले में जलस्तर बढ़ने से वर्षों से आवागमन बाधित होता था लेकिन अब इस पुल के बनने से लोगों को सालभर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के यातायात की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह पुल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रवेश मार्ग होने के साथ ही नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर स्थित है। इससे पर्यटन, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

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एक और पुल की सौगात जल्द

मुख्यमंत्री ने बताया कि धनगढ़ी पुल के निकट 18.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पनौद पुल का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे भी जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पुल क्षेत्र के विकास और सुरक्षित आवागमन की मजबूत आधारशिला साबित होंगे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पुल के निर्माण से बरसात में मार्ग बंद होने की समस्या खत्म होगी और चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और जिम कॉर्बेट आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

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मंदिर में पूजा अर्चना भी की

लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने गर्जिया देवी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने धनगढ़ी पुल का पैदल निरीक्षण किया और कॉर्बेट क्षेत्र की सीमा पर वन्यजीवों को भी देखा।

इस अवसर पर विधायकगण दीवान सिंह बिष्ट, महेश जीना, प्रमोद नैनवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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गर्जिया मंदिर में चल रहे कार्यों का भी जायजा

सीएम ने इस दौरान मां गर्जिया मंदिर परिसर का भी दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों से वहां चल रहे विकास कार्यों और कितना और क्या-क्या काम हो चुका है इसकी डिटेल ली। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम अच्छी क्वालिटी के साथ और तय डेडलाइन में ही पूरे होने चाहिए।

मंदिर के टीले की मरम्मत हो रही

आपको बता दें कि गर्जिया मंदिर टीले के सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। साल 2010 की बाढ़ के बाद से ही टीले में दरारें आन शुरू हो गई थीं जो कि वक्त के साथ बढ़ने लगी थीं।

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