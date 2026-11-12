महिला की हत्या के बाद दोनों बेटों के मर्डर का था प्लान, सेना का जवान क्यों बना एक परिवार का दुश्मन?
रामनगर में विमला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सेना के जवान समेत तीन गिरफ्तार किए हैं। आरोपी महिला की हत्या के बाद उसके दोनों बेटों के मर्डर की भी प्लानिंग कर रहा था।
उत्तराखंड के रामनगर में एक अधेड़ महिला विमला देवी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स में तैनात है।
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डाॅ. मंजूनाथ टीसी ने गुरुवार को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और बदले की भावना रही है। मुख्य आरोपित मोहित फर्त्याल ने अपने पिता गोविंद सिंह की पूर्व में हुई हत्या का बदला लेने के लिए दो लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
10 नवंबर को पुलिस को मिली थी सूचना
घटनाक्रम के अनुसार 10 नवंबर को डायल 112 के जरिए कोतवाली रामनगर को सूचना मिली कि ग्राम किशनपुर छोई में त्रिलोक सिंह बिष्ट के घर के बाहर एक महिला का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान विमला देवी पत्नी खिलाप सिंह बिष्ट (56) निवासी किशनपुर छोई के रूप में की।
अलग-अलग टीमें बनाई गईं
महिला के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिले। पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतका के पुत्र कुंदन सिंह बिष्ट की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल और कोतवाल सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी की अलग-अलग टीमें गठित कर जांच शुरू की गई।
सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई
पुलिस ने सर्वप्रथम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इसमें तीन संदिग्ध महिला के साथ मारपीट कर उसे अर्द्ध नग्न अवस्था में जबरन ले जाते दिखाई दिए। इसके बाद वे एक वाहन से महिला का शव घटनास्थल के पास फेंकते भी नजर आए। फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली।
जांच में पुरानी रंजिश सामने आई
पुलिस जांच में मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल की पुरानी रंजिश सामने आई। पुलिस का दावा है कि वह अपने पिता की पूर्व में हुई हत्या का बदला लेना चाहता था। इसी के कारण उसने दो अपराधियों को साथ लेकर विमला देवी की हत्या की योजना बनाई।
एसएसपी ने मामले पर क्या कहा?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के अनुसार तीनों ने मृतका को बेहद क्रूरता के साथ मारा। मुख्य आरोपी जब भी छुट्टी पर घर आता था तो मृतका के साथ गाली गलौज करता था। उसे शक था कि उसके पिता की हत्या विमला से प्रेम के चलते मृतका के बेटों ने की है। दोनों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और आजकल दोनों जमानत पर जेल से बाहर आए हैं।
मारपीट के बाद नदी में डूबोये रखा
डॉ. मंजूनाथ के अनुसार घटना के दिन आरोपियों ने पहले मृतका के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद बेहोशी की हालत में कोसी नदी ले गए और उसे बहुत देर तक पानी में डूबोये रखा। इसके बाद उसके शव को घर के बाहर फेंक कर चले गए। ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई।
आरोपियों की पहचान
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी मोहित फर्त्याल को पहले गिरफ्तार किया। वहीं अन्य दो आरोपियों को रामनगर रेलवे मैदान के पास से पकड़ा गया। दोनों रामनगर से फरार होने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी के अलावा सैरान (21) निवासी खताड़ी और मोहम्मद अब्बूजर (22) निवासी खताड़ी शामिल हैं। मोहम्मद अब्बूजर मुख्य रूप से मेरठ, उप्र का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से रामनगर में रह रहा था।
महिला के बेटों को भी मारने की थी प्लानिंग
एसएसपी के अनुसार मुख्य आरोपी की मृतका के दोनों लड़कों को भी खत्म करने की योजना थी लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे, लोहे का पाना एवं घटना में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस टीम की इस सफलता पर एसएसपी ने टीम को 2,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है।
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