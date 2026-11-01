बेटी की 5 नवंबर को होनी थी शादी, बुलडोजर से घर ढहाया; रामनगर में 81 भवन गिराए
रामनगर में 20 सालों से तराई पश्चिम वन प्रभाग की भूमि पर कब्जा कर लोगों ने भवन बनाए थे। प्रशासन ने 10 बीघा भूमि खाली कराई। 81 भवनों पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ।
रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। 28 जेसीबी और 10 पोकलैंड मशीनों की मदद से पुछड़ी में 81 दो से तीन मंजिला आलीशान मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीमों के साथ स्थानीय लोगों की तीखी झड़प भी हुई। करीब चार घंटे चली कार्रवाई में टीमों ने 10 बीघा जंगलात की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जे में लिया।
तराई पश्चिम वन प्रभाग की कोसी नदी से सटे क्षेत्र में 226 हेक्टेयर में लोगों ने अतिक्रमण किया था। डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया, 91 लोगों को नोटिस दिए थे, जिनमें से नोटिस खारिज होने के बाद 81 भवनों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि 9 लोगों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कार्रवाई के दौरान 800 पुलिसकर्मी और 300 से अधिक वनकर्मी तैनात रहे। एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र ने बताया, सुरक्षा के मद्देनजर पूछड़ी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद किया था। मलबे को डंपरों से हटा दिया है।
दो सुपर जोन व 14 बनाए गए सेक्टर
पुछड़ी में मुल्ला पट्टी व मस्जिद मोहल्ला बस्ती से अतिक्रमण हटाने के लिए दो सुपर जोन व 14 सेक्टर बनाए गए थे। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक पांच, सीओ छह, इस्पेक्टर 25, एसआई 82, हेड कांस्टेबल 310, महिला कांस्टेबल 125 समेत तीन पीएसी कंपनी को पूछड़ी में तैनात किया गया था। बताया की सुपर जोन दो, जोन सात, सेक्टर 14 व बैरियर छह बनाए गए थे।
5 को आनी थी बारात, अब न घर बचा न सामान
पूछड़ी में प्रशासन की ओर से चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक परिवार का आशियाना ध्वस्त होने से उनकी खुशियां भी जमींदोज हो गईं। पीड़ित महिला फातिमा ने बताया कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और मेहनत-मजदूरी कर पक्का मकान बनाया था।
उनकी बेटी तमन्ना का विवाह 5 नवंबर को मसवासी (यूपी) में तय हुआ है, जिसके लिए परिजनों ने घर सजाया था और लड़की के लिए सामान जुटाकर रखा था। शनिवार को बुलडोजर चलने से शादी की तैयारियों वाला घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। फातिमा के अनुसार, जितना दहेज का सामान बाहर निकाला जा सका, उसे बचा लिया गया, लेकिन अधिकांश सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। कार्रवाई के दौरान भावुक हुई फातिमा का रो-रोकर बुरा हाल था। बेटी को फिलहाल रिश्तेदार के घर भेजा गया है। आशियाना टूटने से शादी को लेकर संकट खड़ा हो गया है।
23 लोगों को थमाया था नोटिस
कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुछड़ी में अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाया रखने को लेकर 23 लोगों को नोटिस दिए गए थे। बताया कि इसके अलावा अन्य लोगों पर भी पुलिस नजर रख रही थी।
कांग्रेस नेता जिजय शर्मा ने की कार्रवाई की निंदा
पुछड़ी वन ग्राम में करीब 81 परिवारों के घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता विजय शर्मा ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार, वन विभाग और जिला प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा प्रभावित गरीबों के लिए तत्काल वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की मांग की। शर्मा ने कहा कि घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि जीवनभर की पूंजी और बच्चों का भविष्य होता है।
पुछड़ी जाने वाले सारे रास्ते किए बंद
पुलिस व प्रशासन से सुबह साढ़े चार बजे से पुछड़ी में अतिक्रमण तोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थी, इसके लिए टीमें जेसीबी, पोकलैंड आदि लेकर पांच बजे रवाना हो गई थी। पुछड़ी जाने वाले मार्ग भवानीगंज, श्मशान घाट, चिल्किया आदि जगहों पर बैरियर चलाकर नौ एंट्री लगा दी गई थी। पुछड़ी के अलावा शहर के कई मार्गों पर पुलिस तैनात रही। खुफिया तंत्र भी पूरे दिन डटा रहा।
तीन को लगी चोट, महिला चक्कर खाकर गिरी
अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला खुदका मकान टूटता देखकर चक्कर खाकर गिर गई। वहीं अपना अतिक्रमण हटाते समय एक छत से गिर गया। इससे वह जख्मी हो गया। जबकि एक के हाथ पर टीन गिरने से उसका हाथ फैक्टचर हो गया। तीनों को एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद तीनों को घर भेज दिया गया।
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