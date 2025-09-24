रामलीला में हो गई महाभारत, दल-बल के साथ गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे 'श्रीराम'; क्या मामला

ऋषिकेश में राम की बारात और रावण दहन की अनुमति नहीं मिलने से खफा रामलीला के पात्र ‘श्रीराम’ पूरे दल-बल के साथ अपनी गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। आरोप है कि उन्हें रामलीला किए जाने से रोका जा रहा है।

उत्तराखंड के ऋषिकेश में रामलीला कार्यक्रम के दौरान ऐसी महाभारत हो गई कि श्रीराम, हनुमान, रावण और पूरे दल-बल के साथ पुलिस थाने पहुंच गए। रामलीला के ये सभी पात्र अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कोतवाली पहुंचे थे। मामला प्रशासन और रामलीला आयोजन के बीच विवाद से जुड़ा है। प्रशासन ने राम बारात निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इससे बात बिगड़ गई।

जानकारी के अनुसार, बनखंडी में रामलीला मंचन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। विवाद के बीच प्रशासन ने किसी भी पक्ष को रामलीला मंचन की अनुमति नहीं दी। एक पक्ष की ओर से 18 सितंबर से मंचन शुरू कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से मंचन से जुड़े 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इससे ही जुड़े एक और मुकदमे में दो लोग नामजद किए गए थे।

राम की बारात नहीं निकाले जाने से खफा हुए 'श्रीराम' मंगलवार को मंचन करने वाली कमेटी की ओर से राम बारात निकाली जानी थी। आयोजकों का कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी गई। शाम को सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मंचन करने वाले पात्रों के साथ कोतवाली जा पहुंचे। राम बारात निकालने, दशहरे के दिन रावण दहन की अनुमति न दिए जाने का विरोध किया और दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी की मांग की।