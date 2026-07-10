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नहीं रहे 'बाबूजी भंडारा करा दो' कहने वाले रमाशंकर गुप्ता, हरिद्वार में संदिग्ध हालात में हुई मौत

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, हरिद्वार, उत्तराखंड
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रमाशंकर गुप्ता हर दिन शिवसेतु पर बैठकर हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं से भंडारा कराने की अपील करते थे। उनकी खास अंदाज में लगाई जाने वाली आवाज '100 में पांच बाबा, 200 में 11 बाबा खाएंगे...' हर की पैड़ी की पहचान बन चुकी थी।

उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बीच सालों से गूंजने वाली आवाज 'भंडारा कर दो बाबूजी...' अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। शिवसेतु पर श्रद्धालुओं से जरूरतमंदों के लिए भंडारा कराने की अपील करने वाले और सोशल मीडिया पर 'भंडारा किंग' के नाम से मशहूर रमाशंकर गुप्ता का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया है। उनका शव गुरुवार को हर की पैड़ी क्षेत्र स्थित एक सार्वजनिक शौचालय से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यदि कोई वारिस सामने नहीं आता है तो नियमानुसार 72 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल भंडारा किंग को नहीं पहचान पाई और उसने शव को अज्ञात में जिला अस्पताल में रखवा दिया।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी रमाशंकर गुप्ता कई वर्ष पहले हरिद्वार आकर बस गए थे। शुरुआत में उन्होंने हर की पैड़ी क्षेत्र में छोटे-मोटे काम किए और बाद में उन्होंने हर की पैड़ी के आसपास के भोजनालयों से खाना लेकर श्रद्धालुओं के सहयोग से गरीबों और साधु-संतों के लिए भंडारा कराने का काम शुरू किया। इस दौरान इसी काम से मिलने वाले कमीशन से उनका गुजारा होता था।

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गुप्ता की आवाज बन गई थी शिवसेतु की पहचान

गुप्ता हर दिन शिवसेतु पर बैठकर हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं से भंडारा कराने की अपील करते थे। उनकी खास शैली में लगाई जाने वाली आवाज 'भंडारा कर दो बाबूजी... 100 में पांच बाबा, 200 में 11 बाबा खाएंगे' समय के साथ शिवसेतु की पहचान बन गई थी। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें देशभर में 'भंडारा किंग' के नाम से पहचान मिली। श्रद्धालु भी उन्हें देखते ही रुक जाते और अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करते थे।

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दुकानदार बोले- उनकी आवाज सुन श्रद्धालु रूक जाते थे

सुभाषघाट पर होटल चलाने वाले और समाजसेवी कमल खड़का ने बताया कि रमाशंकर बेहद सरल, मिलनसार और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन हर की पैड़ी क्षेत्र में बिताया और जरूरतमंदों के लिए भोजन जुटाने को ही अपना काम बना लिया था। खड़का ने कहा कि उन्होंने अपने व्यवहार और सेवा भाव से हजारों श्रद्धालुओं के बीच अलग पहचान बनाई थी। वहीं दुकानदार कालू वर्मा ने कहा कि उनकी आवाज सुनते ही श्रद्धालु रुक जाते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार भंडारा कराते थे। इससे रोजाना कई गरीब और साधु-संत भोजन कर पाते थे।

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पुलिस बोली- परिजनों का पता लगाने की कोशिश जारी

उधर नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय से मिले अज्ञात शव की पहचान रमाशंकर गुप्ता के रूप में हुई है। उनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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