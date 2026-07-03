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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद चारधामों में भी अलर्ट, दान-दक्षिणा पर बड़ा फैसला

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब चार धामों में भी अलर्ट है। बदरी-केदारनाथ मंदिर समिति ने दान-दक्षिणा को लेकर अहम और कड़े निर्देश जारी किए हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद चारधामों में भी अलर्ट, दान-दक्षिणा पर बड़ा फैसला

हाल ही में सामने आया अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला काफी चौंकाने वाला है। इस मामले में एसआईटी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घरों से चोरी किया लाखों का चंदा बरामद हुआ है। अब यूपी पुलिस-प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों पर बुलडोजर ऐक्शन और उन पर गैंगस्टर ऐक्ट लगाने की कार्रवाई कर रही है। राम मंदिर चंदा चोरी की घटना को देखते हुए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने भी दान-दक्षिणा पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बदरी-केदार मंदिर के अंतर्गत न सिर्फ चारधाम बल्कि उत्तराखंड के कई अहम मंदिर आते हैं।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों में दान, चढ़ावे और आय के अन्य स्रोतों के प्रबंधन के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में दान और चढ़ावे को इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और उनका हिसाब-किताब रखने में पूरी पारदर्शिता बरतने को अनिवार्य किया गया है, ताकि भविष्य में कोई शिकायत या वित्तीय अनियमितता न हो।

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बीकेटीसी ने क्या निर्देश दिए

गुरुवार को जारी एक आदेश में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह ने बदरीनाथ, केदारनाथ और समिति द्वारा प्रबंधित अन्य सभी मंदिरों में दान और चढ़ावा गिनने वाले केंद्रों, अकाउंट्स ब्रांच, ट्रेजरी सेक्शन, गेस्ट हाउस और पूजा काउंटरों पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नकद दान, दान की गई सामग्री या मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी

बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 जून को मामले की जांच के लिये एसआईटी गठित की थी। जिसने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। 25 जून को एक प्राथमिकी दर्ज करके आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामला बढ़ने पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बौर सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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सूत्रों ने कहा कि राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, जो पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, का भविष्य छह जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से तय होने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक फिलहाल एकांतवास में रह रहे राय ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से यह भी कहा कि उनके साथ 'विश्वासघात' हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि उनका इशारा किसकी ओर था।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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