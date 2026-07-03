राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद चारधामों में भी अलर्ट, दान-दक्षिणा पर बड़ा फैसला
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अब चार धामों में भी अलर्ट है। बदरी-केदारनाथ मंदिर समिति ने दान-दक्षिणा को लेकर अहम और कड़े निर्देश जारी किए हैं।
हाल ही में सामने आया अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला काफी चौंकाने वाला है। इस मामले में एसआईटी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घरों से चोरी किया लाखों का चंदा बरामद हुआ है। अब यूपी पुलिस-प्रशासन की टीम आरोपियों के घरों पर बुलडोजर ऐक्शन और उन पर गैंगस्टर ऐक्ट लगाने की कार्रवाई कर रही है। राम मंदिर चंदा चोरी की घटना को देखते हुए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने भी दान-दक्षिणा पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। बदरी-केदार मंदिर के अंतर्गत न सिर्फ चारधाम बल्कि उत्तराखंड के कई अहम मंदिर आते हैं।
श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों में दान, चढ़ावे और आय के अन्य स्रोतों के प्रबंधन के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में दान और चढ़ावे को इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और उनका हिसाब-किताब रखने में पूरी पारदर्शिता बरतने को अनिवार्य किया गया है, ताकि भविष्य में कोई शिकायत या वित्तीय अनियमितता न हो।
बीकेटीसी ने क्या निर्देश दिए
गुरुवार को जारी एक आदेश में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह ने बदरीनाथ, केदारनाथ और समिति द्वारा प्रबंधित अन्य सभी मंदिरों में दान और चढ़ावा गिनने वाले केंद्रों, अकाउंट्स ब्रांच, ट्रेजरी सेक्शन, गेस्ट हाउस और पूजा काउंटरों पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नकद दान, दान की गई सामग्री या मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी
बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 जून को मामले की जांच के लिये एसआईटी गठित की थी। जिसने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। 25 जून को एक प्राथमिकी दर्ज करके आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामला बढ़ने पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बौर सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
सूत्रों ने कहा कि राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, जो पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, का भविष्य छह जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से तय होने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक फिलहाल एकांतवास में रह रहे राय ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से यह भी कहा कि उनके साथ 'विश्वासघात' हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि उनका इशारा किसकी ओर था।
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