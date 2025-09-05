rajasthan students uttarakhand open university exam helicopter सड़क बंद हुई तो हेलीकॉप्टर से पहुंचे राजस्थान के परीक्षार्थी, हो गया मोटा खर्चा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़rajasthan students uttarakhand open university exam helicopter

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने से राजस्थान के चार छात्रों को हल्द्वानी से मुनस्यारी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें करीब 40 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूरन पांडे। मुनस्यारीFri, 5 Sep 2025 06:15 AM
पहाड़ में बारिश के बाद सड़कों के बंद होने से राजस्थान के चार युवा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने हिमनगरी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे। परीक्षा देने के बाद चारों हेलीकॉप्टर से ही वापस भी लौटे, लेकिन इस परीक्षा के लिए आने और जाने में चारों को 40 हजार रुपये से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी। युवाओं का कहना है कि धनराशि खर्च तो हुई, लेकिन एक साल बर्बाद होने से बच गया।

जगह-जगह बंद थी सड़कें

उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की परीक्षा बीते रोज बुधवार को होनी थी। इसके लिए मूलरूप से राजस्थान बालोतरा के रहने वाले ओमाराम जाट, मागाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नरपत कुमार को परीक्षा केंद्र मुनस्यारी महाविद्यालय पहुंचना था। दो दिन पूर्व वह हल्द्वानी पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि भू्स्खलन के बाद जगह-जगह सड़कें बंद हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा छूटने की चिंता होने लगी। इसके बाद उन्होंने हल्द्वानी-मुनस्यारी हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी से संपर्क किया और अपनी परीक्षा के बारे में बताया। ओमाराम जाट ने बताया कि कंपनी के सहयोग से वह बुधवार को मुनस्यारी आए और परीक्षा में शामिल हुए। गुरुवार को चारों हेलीकॉप्टर से ही वापस हल्द्वानी आ गए।

उन्होंने हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीईओ रोहित माथुर के साथ पायलट प्रताप सिंह का आभार जताया है। इधर, यूओयू के परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया कि छात्र परीक्षा केन्द्र का चयन खुद करते हैं।

एक तरफ का किराया पांच हजार दो सौ रुपये

परीक्षा देने के लिए प्रत्येक युवा को दस हजार से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी। दरअसल हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया पांच हजार दो सौ रुपये तय है। यानि की आवाजाही में 10 हजार 400 रुपये खर्च हुए।

Uttarakhand News

