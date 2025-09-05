सड़क बंद हुई तो हेलीकॉप्टर से पहुंचे राजस्थान के परीक्षार्थी, हो गया मोटा खर्चा

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने से राजस्थान के चार छात्रों को हल्द्वानी से मुनस्यारी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें करीब 40 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा।

पहाड़ में बारिश के बाद सड़कों के बंद होने से राजस्थान के चार युवा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने हिमनगरी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे। परीक्षा देने के बाद चारों हेलीकॉप्टर से ही वापस भी लौटे, लेकिन इस परीक्षा के लिए आने और जाने में चारों को 40 हजार रुपये से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी। युवाओं का कहना है कि धनराशि खर्च तो हुई, लेकिन एक साल बर्बाद होने से बच गया।

जगह-जगह बंद थी सड़कें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की परीक्षा बीते रोज बुधवार को होनी थी। इसके लिए मूलरूप से राजस्थान बालोतरा के रहने वाले ओमाराम जाट, मागाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नरपत कुमार को परीक्षा केंद्र मुनस्यारी महाविद्यालय पहुंचना था। दो दिन पूर्व वह हल्द्वानी पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि भू्स्खलन के बाद जगह-जगह सड़कें बंद हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा छूटने की चिंता होने लगी। इसके बाद उन्होंने हल्द्वानी-मुनस्यारी हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी से संपर्क किया और अपनी परीक्षा के बारे में बताया। ओमाराम जाट ने बताया कि कंपनी के सहयोग से वह बुधवार को मुनस्यारी आए और परीक्षा में शामिल हुए। गुरुवार को चारों हेलीकॉप्टर से ही वापस हल्द्वानी आ गए।

उन्होंने हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीईओ रोहित माथुर के साथ पायलट प्रताप सिंह का आभार जताया है। इधर, यूओयू के परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया कि छात्र परीक्षा केन्द्र का चयन खुद करते हैं।