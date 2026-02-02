राजाजी टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, SC के आदेश के बाद सख्ती
Rajaji Tiger Reserve: राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने चीला रेंज में नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
Rajaji Tiger Reserve: राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान अब मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्देशों के तहत जारी किया गया है। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पार्क प्रशासन के अनुसार, मोबाइल फोन पर रोक का मुख्य उद्देश्य जंगल की प्राकृतिक शांति बनाए रखना, वन्यजीवों के जीवन में अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए थे।
चीला रेंज में नोटिस भी चस्पा
नए नियम के तहत राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी जोनों में सफारी करने वाले पंजीकृत जिप्सी चालक और पर्यटक अब अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। आदेश के अनुपालन में रविवार को चीला रेंज के सफारी गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, ताकि पर्यटकों को नियमों की जानकारी पहले से मिल सके।
नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन
राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. कोको रोसे द्वारा जारी आदेश में साफ किया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्क प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल वन्यजीवों का संरक्षण बेहतर होगा, बल्कि सफारी के दौरान होने वाली अव्यवस्था और जोखिम भरी स्थितियों पर भी रोक लगेगी।
