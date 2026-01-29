अब बारिश भी होगी स्मार्ट! बादलों को ‘कमांड’ देगा IIT का एआई ड्रोन
आईआईटी रुड़की ने ऐसे ड्रोन की खोज की है, जिससे कृत्रिम बारिश कराने में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत आएगी, इससे पहले जहाजों से कृत्रिम बारिश में 20 करोड़ से अधिक का खर्च आता है।
जब भी जंगल धधकते हैं या सूखा पड़ता है, तो ‘क्लाउड सीडिंग’ (कृत्रिम बारिश) की चर्चा छिड़ जाती है। हालांकि इस तकनीक के काफी महंगे होने के कारण प्रस्ताव चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन आईआईटी रुड़की ने ऐसा एआई ड्रोन पेश किया है, जिससे बारिश भी स्मार्ट और सटीक होगी।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने संस्थान के निदेशक प्रो. केके पंत के नेतृत्व में ड्रोन से कृत्रिम बारिश का सफल प्रयोग करके सस्ता विकल्प पेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि जहाज से कराने में 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
जहाजों से सस्ता विकल्प
पारंपरिक क्लाउड सीडिंग और आईआईटी रुड़की की नई ड्रोन तकनीक के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वे सरकार के लिए बड़ी राहत से कम नहीं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ड्रोन से कृत्रिम बारिश सस्ती होने के साथ ही इस तकनीक के पारंपरिक विकल्पों की तुलना में अधिक सटीक और सुरक्षित भी है। विमान के इस्तेमाल के लिए जहां रनवे की जरूरत होती है और इसमें खतरा भी होता है वहीं, ड्रोन को कहीं से भी बेहद आसानी से संचालित किया जा सकता है।
सटीक बारिश
आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक्सेलेसग इंडिया के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग का एआई आधारित सिस्टम विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ‘सटीकता’ है। कृत्रिम बारिश के लिए विमान से रसायनों का छिड़काव, हवा के कारण अक्सर भटक जाता है।
आपदा प्रबंधन में ‘गेम चेंजर’
विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन आधारित यह व्यवस्था कृषि क्षेत्र के लिए वरदान है। साथ ही जल स्तर को सुधारने में भी इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। वह इसे उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझाने के लिए अब तक हेलीकॉप्टरों से पानी छिड़काव कराया जाता है, जो काफी महंगा और सीमित असर वाला है। अगर ढाई करोड़ की लागत वाली यह ड्रोन तकनीक अमल में लाई जाती है, तो राज्य के पास एक स्थायी ‘फायर फाइटिंग’ सिस्टम होगा जो आग लगने से पहले ही आसमान से नमी बरसाकर उसे रोक सकेगा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
आईआईटी रुड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अभयानंद सिंह मौर्य ने कहा कि ड्रोन से क्लाउड सीडिंग की आईआईटी की लैब में टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसके लिए सरकार को अप्रोच करनी होगी। कम बारिश, स्नोफॉल पर वहां ज्यादा बारिश या स्नोफॉल करवाया जा सकता है। ज्यादा बारिश पर कम भी किया जा सकता है।
