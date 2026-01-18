मौसम का मिजाज बदल रहा, उत्तराखंड में आज बारिश-बर्फबारी की भविष्यवाणी, घुप कोहरा भी सताएगा

संक्षेप: Rain and Snowfall Today: उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। वहीं, मैदानी इलाकों में घुप कोहरा सताएगा।

Rain and Snowfall Today: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने वाला है। लंबे समय से सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे प्रदेशवासियों के लिए मौसम विभाग गुड न्यूज लेकर आया है। आज राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बारिश और बर्फबारी हो सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि रविवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हालांकि, राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा।

छह जिलों में घने कोहरे का अलर्ट पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के बीच मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिससे दुर्घटना को टाला जा सके।