Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहाड़ों में बारिश का अलर्ट, 11 जून से पूरे उत्तराखंड में झमाझम; केदारघाटी में एक मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश लगातार चल रही है। मैदानी इलाकों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। 11 जून से प्रदेशभर में बारिश की संभावना है। केदारघाटी में पत्थर गिरने से एक युवती की मौत हो गई।

पहाड़ों में बारिश का अलर्ट, 11 जून से पूरे उत्तराखंड में झमाझम; केदारघाटी में एक मौत

Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम के दो रंग जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून से राज्य के कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने और चमकने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। केदार घाटी में मानसून की दस्तक के साथ लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मैदानी इलाकों में जैसे देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस बीच केदारघाटी में पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई।

9 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जबकि बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 10 जून को प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में प्रेमिका के सामने दलित युवक की हत्या, सवर्ण से प्यार की खौफनाक सजा

11 से 13 जून तक प्रदेशभर में बारिश के आसार

11 और 12 जून को मौसम का प्रभाव और बढ़ सकता है। पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। 13 जून को भी मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं।

14 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और सड़कें बाधित होने की आशंका जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद फिर तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:SIR में रहें सावधान! इस गलती की नहीं मिलेगी माफी, कट सकता है वोट

केदारघाटी में बारिश के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतेजाम

दूसरी तरफ केदारघाटी में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा संचालकों को मौसम संबंधी अलर्ट और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर सेवाएं तुरंत रोक दी जाएं और किसी भी तरह का जोखिम न लिया जाए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

केदार पैदल मार्ग पर पत्थर लगने से युवती की मौत

रुद्रप्रयाग विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पैदल मार्ग के चीरबासा क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि दो अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के बाद यात्रा मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ये भी पढ़ें:BRICS के मंच पर हिमालयी राज्य उत्तराखंड की जमकर तारीफ, इन 2 घटनाओं का जिक्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के सितारगंज के सुरेंद्रनगर वार्ड-13, शक्ति फार्म निवासी मीनाक्षी रौतेला (पुत्री शिवराज सिंह रौतेला) केदारनाथ धाम की यात्रा पर थीं। इसी दौरान चीरबासा के पास अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की चपेट में आने से मीनाक्षी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा घायल श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। मीनाक्षी को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में घायल दो अन्य श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उन पर निगरानी रखी जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Rain Alert Uttarakhand Uttarakhand Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।