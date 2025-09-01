Railway good news Special Train from Uttarakhand to Kolkata via UP and Bihar on Diwali and Chhath festival दिवाली-छठ पर रेलवे यूपी और बिहार से होकर चलाएगा स्पेशल ट्रेन, देखें- रूट समेत पूरी डिटेल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
दिवाली-छठ पर रेलवे यूपी और बिहार से होकर चलाएगा स्पेशल ट्रेन, देखें- रूट समेत पूरी डिटेल

कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन 6 सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से चलेगी, लेकिन 27 सितंबर को इसका संचालन नहीं होगा। दोनों ट्रेनों के कुल 10 फेरे होंगे।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:16 PM
दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित लालकुआं रेलवे स्टेशन से कोलकाता के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेन यूपी और बिहार में कई स्टेशनों से होकर गुजरते हुए कोलकाता पहुंचेगी। यह स्पेशल सेवा 4 सितंबर से 13 नवंबर तक संचालित होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक इज्जतनगर संजीव शर्मा ने बताया कि लालकुआं-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन (05060) हर गुरुवार को लालकुआं से रवाना होगी। हालांकि 25 सितंबर को यह ट्रेन नहीं चलेगी। वहीं, कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन (05059) 6 सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से चलेगी, लेकिन 27 सितंबर को इसका संचालन नहीं होगा। दोनों ट्रेनों के कुल 10 फेरे होंगे

किन-किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन

यह विशेष गाड़ी लालकुआं से किच्छा होते हुए यूपी के भोजीपुरा, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर होकर निकलेगी। साथ ही बिहार के सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी होते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर और नैहाटी होते हुए कोलकाता पहुंचेगी।

ट्रेन में खास सुविधाएं

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर सह लगेज यान, चार सामान्य श्रेणी, छह शयनयान, चार एसी तृतीय इकोनॉमी, एक एसी द्वितीय श्रेणी और एक प्रथम सह द्वितीय वातानुकूलित कोच शामिल होगा।

त्योहारों के दौरान इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

