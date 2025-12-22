Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Railway Fare hike from December 26 Vande Bharat new Fare from delhi to dehradun Check New Rates for All Trains
रेलवे का सफर 26 दिसंबर से महंगा, दिल्ली से देहरादून वंदेभारत का किराया कितना बढ़ा? जानें- नई दरें

रेलवे का सफर 26 दिसंबर से महंगा, दिल्ली से देहरादून वंदेभारत का किराया कितना बढ़ा? जानें- नई दरें

संक्षेप:

26 दिसंबर से रेलवे का किराया बढ़ने वाला है। दिल्ली से देहरादून आने वाली ट्रेन का किराया 6 रुपए बढ़ने वाला है। वंदेभारत का किराया भी बढ़ेगा। जानें- देहरादून आने और देहरादून से जाने वाली सभी ट्रेनों की नई दरें।

Dec 22, 2025 09:44 am ISTGaurav Kala रविन्द्र थलवाल, देहरादून, हिन्दुस्तान
रेलवे ने आगामी 26 दिसबंर से किराए में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। प्रति किलोमीटर किराये की जो नई दरें तय की गई हैं, उस हिसाब से देहरादून से दिल्ली का सफर छह रुपये तक महंगा हो जाएगा। सबसे ज्यादा किराया लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ेगा। देहरादून से हावड़ा (पश्चिम बंगाल) जाने वाली ट्रेन में किराया 32 रुपये तक बढ़ेगा। देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून आने-जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का किराया भी बढ़ेगा। जानें, देहरादून से चलने वाली सभी ट्रेनों की नई दरें।

देहरादून से रोजाना 17 ट्रेनें आवागमन करती हैं, जिसमें दस हजार से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। हालांकि, दून रेलवे स्टेशन के वाणिज्य निरीक्षण एसके अग्रवाल का कहना है कि किराये को लेकर अभी कोई आदेश नहीं मिला है। किराया उच्च स्तर से ही अपडेट किया जाता है।

हावड़ा का किराया सबसे ज्यादा बढ़ेगा

देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, जो 1587 किमी का सफर तक करती है। इस ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास का किराया 4355 रुपये है, जो 4387 हो जाएगा। स्लीपर श्रेणी में 690 रुपये है, जो बढ़कर 722 रुपये तक हो जाएगा।

अमृतसर का सफर 11 रुपये तक महंगा

देहरादून-अमृतसर के बीच लाहौरी एक्सप्रेस चलती है। ट्रेन के एसी श्रेणी का किराया 870 रुपये है, जो 881 रुपये हो जाएगा। जबकि स्लीपर श्रेणी में किराया 320 रुपये से बढ़कर 331 रुपये तक हो जाएगा।

वहीं, देहरादून-कुमाऊं के बीच दो ट्रेनें चलती हैं। इसमें एक नैनी-दून जनशताब्दी और दूसरी काठगोदाम एक्सप्रेस है। रेल मार्ग से कुमाऊं की दूसरी 336 किमी है। इन ट्रेनों में किराया सात रुपये तक बढ़ेगा। जनशताब्दी का एसी चेयरकार का किराया 575 रुपये है, जो 582 रुपये तक हो जाएगा।

लखनऊ का किराया 11 रुपये तक बढ़ेगा

देहरादून-लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेनों का किराया 11 रुपये तक बढ़ जाएगा। देहरादून से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयरकार में 1490 रुपये किराया है, जो 1501 रुपये हो जाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव चेयरकार में 2725 रुपये बढ़कर 2736 रुपये हो जाएगा। जिन ट्रेनों में नॉन एसएसी श्रेणी के कोच हैं, उनमें प्रति यात्री किराया 11 रुपये तक बढ़ जाएगा।

वंदे भारत का किराया 911 हो जाएगा

देहरादून से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयरकार का किराया 905 रुपये है, जो 911 हो जाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव चेयरकार का किराया 1700 रुपये से बढ़कर 1706 रुपये हो जाएगा। शताब्दी में एसी चेयरकार का किराया 1065 से बढ़कर 1071 और एग्जीक्यूटिव 1620 रुपये से बढ़कर 1626 रुपये हो जाएगा। दिल्ली की जिन ट्रेनों में नॉन एसी कोच हैं, उनका किराया 225 रुपये प्रति सीट है, जो बढ़कर 231 रुपये तक हो जाएगा।

