Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाहरी दखल और अंकिता भंडारी को इंसाफ; राहुल गांधी ने तय की उत्तराखंड में चुनावी लाइन और लेंथ

Gaurav Kala देहरादून, चंद्रशेखर बुड़ाकोटी
Follow us on Google News
share

Rahul Gandhi: खराब मौसम के कारण राहुल गांधी उत्तराखंड कुछ ही घंटे रुक पाए। हालांकि दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनावी लाइन और लेंथ तय कर दी है।

बाहरी दखल और अंकिता भंडारी को इंसाफ; राहुल गांधी ने तय की उत्तराखंड में चुनावी लाइन और लेंथ

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दो दिवसीय उत्तराखंड महज कुछ घंटों में जरूर सिमट गया, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाते-जाते आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की राजनीतिक लाइन और लेंथ काफी कुछ तय कर दी है। इसमें प्रमुख रूप से बाहरी दखल, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी को इंसाफ शामिल है। आइए समझते हैं।

अल्मोड़ा और पौड़ी में मोबाइल और वर्चुअल माध्यम से जनता और पूर्व सैनिकों से जुड़े राहुल ने साफ संकेत दिया कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था,अग्निपथ योजना की सेना में केवल चार साल की अस्थायी नौकरी, वन रैंक वन पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव कांग्रेस का मुख्य चुनावी हथियार रहने वाले हैं। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड भी कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ अहम मुद्दा होगा। अचानक बिगड़े मौसम की वजह से राहुल आज अल्मोड़ा और पौड़ी की जनसभा और पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाए। लेकिन, ऑनलाइन माध्यम से वो दोनों ही जगह लोगों से जुड़े और खुलकर अपने मन की बात साझा की।

ये भी पढ़ें:अग्निवीर योजना खत्म करके रहेंगे; राहुल ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की बात

बेरोजगार युवा

राज्य में बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहा है। सेना में भर्ती राज्य में रोजगार का बड़ा स्रोत है। राहुल ने अग्निपथ योजना में अस्थायी चार साल की नौकरी का मुद्दा उठाते हुए राज्य के युवा की नब्ज को छूने की कोशिश की। युवाओं को भविष्य का आश्वासन देते हुए कहा कि सत्ता में आने पर वो इस अग्निपथ योजना को बंद कर देंगे।

अंकिता भंडारी को इंसाफ

चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस शुरू से मुखर है। इस हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका लेकर कांग्रेस अब भी भाजपा पर हमलावर है। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी की ओर से आज अंकिता के माता-पिता से फोन पर बात करने से साफ हो गया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कानून व्वयस्था से जोड़ते हुए और बड़े रूप में उठाने जा रही है।

बाहरी दखल गंभीर

राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोगों के बढ़ते दखल को राहुल ने उत्तराखंड के लिए गंभीर मुद्दा माना है। अल्मोड़ा रैली में उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य को राज्य की सरकार नहीं चला रही है। बल्कि दिल्ली की सरकार इसे अपने हिसाब से चला रही है। इसी प्रकार बाहर के लोग राज्य की अपार संपदा का फायदा ले रहे हैं। जबकि उस पर राज्य के लोगों का ही पूरा हक है।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी 2 दिन के लिए आए थे उत्तराखंड, सभी दौरे रद्द कर अचानक दिल्ली लौटे

पेंशन विवाद

राज्य के 1.73 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों के मुद़दों को उठाते हुए राहुल ने कांग्रेस की एक और प्राथमिकता को तय किया है। उत्तराखंड के बहादुर सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की। रैली के दौरान राहुल ने कहा कि राज्य के सैनिकों ने हर स्थिति में देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान दिया है। भले ही उनको कितनी परेशानियों का सामना इसके लिए करना पड़ा हो।

ये भी पढ़ें:पाक से कमीशन पर मोटी कमाई करने वाली सोनम सिर्फ मोहरा, असली मास्टरमाइंड पूजा

रिपोर्ट- चंद्रशेखर बुड़ाकोटी

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Rahul Gandhi News Uttarakhand News Congress News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।