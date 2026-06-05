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सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म; राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से भी की बात

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पौड़ी/अल्मोड़ा
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Rahul Gandhi: उत्तराखंड आए राहुल गांधी भले ही अल्मोड़ा और पौड़ी की रैलियों में भाग नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल से सभा को संबोधित किया और अंकिता भंडारी के माता-पिता से भी बात की।

सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म; राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से भी की बात

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। सेना और सरकार के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने यह रिश्ता भी अग्निवीर जैसी योजना लाकर खराब कर दिया है।

गुरुवार को पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित पूर्व सैनिक और अर्द्धसैनिक स्वाभिमान सभा को राहुल गांधी ने वर्चुअल संबोधित किया। मौसम खराब होने की वजह से राहुल पौड़ी नहीं आ सके। इसके लिए उन्होंने खेद जताया और वर्चुअल संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने देश सेवा के लिए अपना भविष्य दिया और यह उनकी देशभक्ति को दिखाता है, लेकिन अग्निपथ योजना में केवल चार साल की सेवा से सरकार ने दिखा दिया कि वह किस तरह का रिश्ता निभाना चाहती।

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उत्तराखंड के युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सभी के डीएनए में देशभक्ति की आग है। सेना का जवान अपना खून, बलिदान देने को तैयार रहता है। इसके बदले सरकार जवानों के भविष्य के लिए कुछ नहीं करना चाहती और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर का कारण उद्योगपति हैं।

‘आर्थिक तूफान आएगा’

राहुल गांधी ने कहा कि ईरान-अमेरिका युद्ध से हार्मूज बंद हो गया। इससे 20 फीसदी तेल फंस गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। उद्योगपतियों के दबाव में देश हित को छोड़कर ट्रंप के आदेश पर फैसले लिए गए। हालात यह है कि देश वह निर्णय ले रहा है जिसे ट्रंप लागू करना चाहते हैं।

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सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही

राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अदाणी पर केस हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ समझौता होते ही यह खत्म भी हो गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह सेना और किसानों के साथ हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी लड़ाई लड़ेंगे।

अंकिता के परिजनों से वीडियो कॉल पर की बात

राहुल गांधी ने वीडियो कॉल के माध्यम से अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी से बातचीत की। इस दौरान अंकिता के परिजन एक बार फिर भावुक हो गए। परिजनों ने मुलाकात की भी बात कही, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह कभी भी मिल सकते हैं। इस दौरान परिजनों से अन्य बातचीत भी राहुल ने की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आश्वासन दिया कि वह जब मिलना चाहेंगे उन्हें मिलाया जाएगा।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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