‘BJP राज में ईमानदार पत्रकारिता…’; उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत पर राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में युवा पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाते हुए तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है। राजीव के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम षड़यंत्र की ओर इशारा करता है। राहुल गांधी ने मांग की कि पीड़ित परिवार को बिना किसी देरी के न्याय मिले। राजीव प्रताप 18 सितंबर से लापता थे और 28 सितंबर को उनकी लाश जोशियाड़ा झील से निकाली गई थी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। BJP राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं - उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड़यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए।''

उधर, उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने उच्चस्तरीय या सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। माहरा ने कहा कि राजीव ने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। मामले को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं।

पीएम रिपोर्ट में सड़क हादसा मौत का कारण : उत्तरकाशी पुलिस के अनुसार पत्रकार राजीव प्रताप के शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने इस बात का खुलासा किया है कि राजीव के शव पर मारपीट संबंधी कोई निशान नहीं पाए गए। छाती और पेट के आसपास कुछ आंतरिक चोटें हैं, जो संभवत: दुर्घटना के समय आईं, जिनसे राजीव की मौत हुई है।