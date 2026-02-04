सिर्फ बदनाम करना आता है; राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार
राहुल गांधी आज फिर पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक लेकर संसद पहुंचे। एक दिन पहले संसद में उन्होंने किताब की कुछ पंक्तियों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। प्रकरण पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने पलटवार किया है।
संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे फडणवीस ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें झूठे आरोप लगाकर देश, सेना और शहीदों को बदनाम करने में ही रुचि दिखाई देती है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे सुर्खियों में बने रहने और चर्चा बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि सेना और शहीदों का सम्मान पूरे देश के लिए सर्वोपरि है और इस तरह की बयानबाजी से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है।
फडणवीस ने आगे कहा कि सेना पर सवाल उठाना और शहीदों के बलिदान को राजनीतिक बहस का विषय बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मालूम हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
पीएम को भेंट करना चाहता हूं किताब- राहुल
इससे पहले राहुल गांधी बुधवार को पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे और इसके एक अंश का हवाला देते हुए दावा किया कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था। उनका कहना था कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में आते हैं तो वह यह पुस्तक उन्हें भेंट करेंगे।
उन्होंने संवाददाताओं को पुस्तक दिखाते हुए कहा, ''वे (सरकार) कहते हैं कि यह किताब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह रही किताब। भारत के हर युवा को यह देखना चाहिए कि यह किताब मौजूद है। यह नरवणे जी की किताब है,, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं इसके अंश उद्धृत नहीं कर सकता।'' राहुल गांधी ने दावा किया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कही एक लाइन है कि ''जो उचित समझो, वो करो।''
