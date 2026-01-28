राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं से बारी-बारी बंद कमरे में मुलाकात, मांगा 90 दिन का ऐक्शन प्लान

संक्षेप: Rahul Gandhi News: राहुल गांधी ने दिल्ली इंदिरा भवन में उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं से बारी-बारी बंद कमरे में मुलाकात की। खट्टी-मीठी बातों के अलावा राहुल ने संगठन से अगले 90 दिन का प्लान मांगा है।

Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस संगठन से अगले तीन महीने की रणनीति चुनावी प्लॉन मांग लिया है। दिल्ली में इंदिरा भवन में हुई बैठक में राहुल ने राज्य के शीर्ष नेताओं से नेताओं से बंद कमरे में उनके मन की बात और गिलेशिकवे सुनने के बाद उन्हें एकजुट होकर काम करने की नसीहत की। सूत्रों के अनुसार सुबह पौने ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक इंदिरा भवन में चली बैठक में राहुल ने बारी बारी से नेताओं से बातचीत की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव प्रचार कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक-एक कर राहुल के सामने अपनी बात रखी। दूसरे दौर में राहुल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव केसी वेणु गोपाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को साथ लेकर राज्य के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने हिन्दुस्तान को बताया कि प्लान के लिए आगामी 29 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक बुला ली गई है।

राहुल को 'खट्टी मीठी' बात बताई राहुल गांधी के साथ प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बारी बारी से बंद कमरे में मुलाकात को लेकर स्थानीय हल्को में भी खासी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार पिछले काफी समय से कांग्रेस के स्थानीय दिग्गजों की सक्रियता अपने अपने सीमित दायरे में सिमटी है।