'राहुल गांधी को मोहम्मद दीपक से प्यार, दिलबर नेगी से नहीं'; दिल्ली दंगों का जिक्र कर CM धामी ने खूब सुनाया
पौड़ी के दिलबर नेगी की दिल्ली में दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। पहले हाथ-पैर काटे फिर जिंदा जला दिया था। उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी को मोहम्मद दीपक से प्यार है, दिलबर से नहीं…
राहुल गांधी का 4 जून को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरा कुछ ही घंटों में रद्द हो गया था। वे न अल्मोड़ा पहुंचे और न ही पौड़ी। उनकी कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से मुलाकात भी होनी थी… वो भी नहीं हो पाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राहुल गांधी के दौरे को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया, जिसमें उनके हेलिकॉप्टर को उड़ान के लिए परमिशन न मिलने पर सवाल उठाए थे। धामी ने अब कहा कि राहुल गांधी को दीपक से इसलिए प्यार क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया। वहीं, उन्होंने पौड़ी के ही उस 22 वर्षीय दिलबर के परिवार की अब तक सुध नहीं ली, जो दिल्ली दंगों में मारे गए थे।
दरअसल, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर को अल्मोड़ा और पौड़ी जाने की इजाजत नहीं मिली। कहा गया कि खराब मौसम है… लेकिन मौसम पूरी तरह साफ था। कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है।
कांग्रेस के आरोपों पर धामी का पलटवार
एक टीवी चैनल से बातचीत में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हेलिकॉप्टर उनका था, पायलट भी उनका था… तो कैसे वे आरोप लगा सकते हैं कि हमने परमिशन नहीं ली। अगर खराब मौसम के कारण अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं जा सके तो उन्हें कम से कम दिल्ली जाने से पहले देहरादून तो आना ही चाहिए था। देहरादून में तो मौसम साफ था।
राहुल गांधी को सिर्फ मोहम्मद दीपक से प्यार
धामी ने आगे कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ मोहम्मद दीपक से प्यार है। वे आगे कहते हैं कि दीपक से उनका लगाव इसलिए अधिक है, क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया है। राहुल गांधी दिल्ली में मोहम्मद दीपक से मिले। यह भी सुनने में आया कि वे दीपक की मदद के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। उनके जिम को जॉइन करेंगे….।
दिलबर नेगी के परिवार की सुध नहीं ली
सीएम धामी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने एक तरफ मोहम्मद दीपक से खूब लगाव दिखाया। वहीं, वे पौड़ी के ही दिलबर नेगी को भूल गए। 2020 दिल्ली दंगों में दंगाइयों ने पौड़ी के दिलबर नेगी की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। दिलबर नेगी का घर कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के घर से थोड़ा दूर ही है, एक ही जिले में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने कभी दिलबर नेगी के परिवार की सुध नहीं ली।
दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ था
22 साल के दिलबर सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान शिव विहार इलाके में एक मिठाई की दुकान में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी जली हुई और क्षत-विक्षत लाश 26 फरवरी 2020 को बरामद हुई थी। दिलबर नेगी वहां एक मिठाई की दुकान और गोदाम में वेटर का काम करते थे। 24 फरवरी को दंगाई भीड़ ने उस इमारत में आग लगा दी थी। दिलबर नेगी के पहले हाथ-पैर काटे फिर कथित तौर पर उन्हें जिंदा जला दिया था।
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