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Rahul gandhi: राहुल गांधी 2 दिन के लिए आए थे उत्तराखंड, सभी दौरे रद्द कर अचानक दिल्ली क्यों लौटे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
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Rahul gandhi: राहुल गांधी आज से दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनका अल्मोड़ा में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्होंने वर्चुअल रैली की। 

Rahul gandhi: राहुल गांधी 2 दिन के लिए आए थे उत्तराखंड, सभी दौरे रद्द कर अचानक दिल्ली क्यों लौटे

Rahul gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज से दो दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, वे दिल्ली से हवाई सफर करके पंतनगर पहुंचे भी, लेकिन अचानक सभी दौरे रद्द कर वापस दिल्ली के लिए लौट गए हैं। पंतनगर एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, खराब मौसम के कारण पहले वे अल्मोड़ा रैली में हिस्सा नहीं ले पाए थे।

मौसम की खराबी के चलते राहुल गांधी का हैली अल्मोड़ा में लैंड नहीं कर पाया। लिहाजा उन्होंने हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ को वर्चुअल संबोधित किया। राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार मोदी तो केंद्र की सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं।

राहुल गांधी दोपहर 12:15 बजे पंतनगर एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दौरा रद्द होने से बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में मायूसी देखी गई।

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दिल्ली लौट गए राहुल गांधी

पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब होने और दृश्यता कम होने के कारण हेलीकॉप्टर को सुरक्षा की दृष्टि से वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि विमानन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आगे की उड़ान की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

अल्मोड़ा के बाद पौड़ी दौरा भी रद्द

इससे पहले दोपहर करीब 12:20 बजे शुरू हुए वर्चुअल संबोधन में सबसे पहले राहुल गांधी ने अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने पर अफसोस जताया। इसके बाद उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों पर हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड को बनाने में यहां के लोगों का सपना था। ताकि यहां के युवाओं का भविष्य बने। लेकिन आज राज्य अपने हाथों से नहीं दिल्ली से चलाया जा रहा है। बाहर के लोग यहां की अपार संपदा का फायदा उठा रहे हैं। जो अधिकार जनता का है उन पर चंद पूंजिपतियों का कब्जा हो गया है।

मोदी सरकार ने आर्थिक स्ट्रक्चर तोड़ा

अल्मोड़ा रैली को वर्चुअल संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र में मोदी सरकार ने आर्थिक स्ट्रक्चर तोड़ कर रख दिया है। जो उद्योग धंधे हमारे आय का साधन बनते थे उन्हें खत्म कर दिया। नोट बंदी से लोगों की जमा-पूंजी को खत्म कर दिया। छोटे कारोबारों को गलत जीएसटी से खत्म कर दिया। गलत विदेश नीति से आज रूस और ईरान से तेल लेने के बजाए देश को अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है। क्यों कि ट्रंप के पास एपस्टीन और अडानी की फाइल है।

अल्मोड़ा वालों से वादा

राहुल गांधी ने कहा कि वह चाहते थे कि अल्मोड़ा आएं, लेकिन उनका हैली लैंड नहीं कर पाया। कहा कि उन्होंने पायलट से तीन बार निवेदन किया, लेकिन पायलट ने खतरे का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। कहा कि वह जल्द ही अल्मोड़ा आएंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी गुरुवार को चार्टर्ड विमान से सुबह 10:52 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सवा 11 बजे हेलीकॉप्टर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम का कारण बताकर हेलीकॉप्टर को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। हेलीकॉप्टर सुबह 11:38 बजे पुनः पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरा।

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सैनिकों के नाम पर सियासत कर रहे राहुल गांधी: कोठियाल

राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी में उनके पूर्व सैनिक सम्मेलन को लेकर सवाल उठाए थे। कर्नल कोठियाल ने कहा, राहुल गांधी के पूर्व सैनिकों से संवाद पर उन्हें घोर आपत्ति है, चूंकि इसमें उनकी क्षुद्र राजनैतिक मंशा छिपी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घबराई हुई है।

कर्नल कोठियाल ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार सैनिक विरोधी बयान दिए हैं। जनरल विपिन रावत पर भी राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब वह उन्हीं के गृह जिले पौड़ी में जाकर पूर्व सैनिकों का सम्मेलन करने जा रहा है। कोठियाल ने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि पूर्व सैनिक उनके बयानों को भूले नहीं हैं इसलिए अब वह चुनावी लाभ के लिए विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सैनिकों से मिलना चाहते हैं। वास्तव में उन्हें सैनिकों के मनोबल व सरोकारों से लेना-देना नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या, ऐसे कृत्य के बाद राहुल गांधी पूर्व सैनिकों से आंख भी मिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल को जनरल विपिन रावत के परिवार से माफी मांगनी चाहिए।

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उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कर्नल अजय कोठियाल ने वही बातें कहीं हैं जो सच हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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