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महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रैगिंग, पिटाई के बाद अवसाद में 2 छात्र; घरवालों को रोते हुए मिले

Gaurav Kala ठाकुर सिंह नेगी, देहरादून
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महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिटाई के बाद दो जूनियर छात्र अवसाद में चले गए। घरवाले जब मिलने पहुंचे तो वो रोने लगे।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रैगिंग, पिटाई के बाद अवसाद में 2 छात्र; घरवालों को रोते हुए मिले

देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में दो छात्रों से रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सीनियर छात्र जूनियर से मारपीट करते हैं, इससे छात्र अवसाद में हैं। सूत्रों के अनुसार एक छात्र के पिता ने उसका दाखिला वापस लेने के लिए आवेदन किया है, दूसरे बच्चे को भी परिवार घर ले गया है।

बागेश्वर के छात्र के परिजनों का आरोप है कि नौवीं कक्षा के छात्र जूनियर के साथ मारपीट करते हैं। उनसे बेवजह काम कराते हैं, खाने के समय भी उन्हें परेशान किया जाता है। बताया कि जब वे बच्चे को मिलने कॉलेज पहुंचे तो वह रोने लगा। कॉलेज ने बच्चे को फिलहाल घर ले जाने की सलाह दी।

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आहत पैरेंट्स बोले- ऐसे हालात में नहीं पढ़ा सकते

उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में वे बच्चे को कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। वहीं, ऋषिकेश निवासी एक छात्र के पिता ने बताया कि उन्होंने बच्चे का दाखिला वापस लेने के लिए 22 जून को टीसी के लिए आवेदन कर दिया है। आरोप लगाया कि कॉलेज में सीनियर छात्र जूनियर का उत्पीड़न करते हैं। परिजन साथ नहीं होने के कारण बच्चे इसकी शिकायत भी नहीं कर पाते।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश ममगाईं का कहना है कि खेलते समय बच्चों के आपस में लड़ाई का मामला तो सामने आया था। रैगिंग का कोई मामला नहीं है। जिस बच्चे की टीसी के लिए आवेदन किया गया है, उसके परिजन का कहना था कि उनका ट्रांसफर हो गया है। दूसरे मामले में परिजन अपने स्वेच्छा से बच्चे को 10 दिन के लिए घर ले गए हैं।

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शिक्षकों ने खत्म किया आंदोलन

एलटी समायोजित शिक्षकों की बेसिक की सेवा को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। शासन स्तर पर हुई वार्ता में इस पर सहमति बनने के बाद शिक्षकों ने आंदोलन खत्म कर दिया।

शिक्षा निदेशालय में क्रमिक अनशन और धरने पर बैठे एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार शाम शिक्षा सचिव से वार्ता की। सुबह वार्ता का आमंत्रण मिलने के बाद शिक्षकों ने क्रमिक अनशन स्थगित कर दिया था। शाम को शिक्षा सचिव से वार्ता के बाद धरना खत्म करने का निर्णय लिया गया।

योग प्रशिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मांगा

देहरादून। राजकीय महाविद्यालयों में तैनात योग प्रशिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय योग प्रशिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने यमुना कॉलोनी में उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने योग प्रशिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने, सुरक्षित भविष्य, विभागीय संविदा में समायोजन, न्यूनतम मानदेय 40,000 रुपये करने और दीर्घकालीन अवकाश की मांगें रखीं। मंत्री ने वेतन में देरी के मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक को फोन कर आउटसोर्स एजेंसी को दून तलब करने के निर्देश दिए। देवकी नंदन बमोला, अजय चंद्र पांडे, विवेक जोशी आदि मौजूद रहे।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


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