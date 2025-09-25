rafting will start soon in rishikesh administarion gives approval उत्तराखंड में लौटेगा राफ्टिंग का रोमांच, ऋषिकेश गंगा के लिए प्रशासन ने दे दी हरी झंडी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में लौटेगा राफ्टिंग का रोमांच, ऋषिकेश गंगा के लिए प्रशासन ने दे दी हरी झंडी

उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांच एक बार फिर लौट रहा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेशThu, 25 Sep 2025 01:48 PM
उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांच फिर लौट रहा है। पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम और प्रशिक्षित गाइडों ने गंगा में रेकी रन कर राफ्टिंग के लिए सुरक्षित होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है।

गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने गुरुवार को बताया कि भारी बारिश के कारण पिछले ढाई महीने से राफ्टिंग बंद थी, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। फिलहाल पहाड़ों में बारिश रुकी है और गंगा का जलस्तर लगभग सामान्य (338 मीटर) हो गया है।

मरीन ड्राइव से मुनिकीरेती तक टेक्निकल टीम ने सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में राफ्टिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी पाए जाने की पुष्टि की गई है। राफ्टिंग संचालकों और प्रशिक्षित गाइडों में उत्साह देखते ही बन रहा है, और अब पर्यटक सुरक्षित रूप से एडवेंचर का आनंद ले सकेंगे।

