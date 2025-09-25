उत्तराखंड में लौटेगा राफ्टिंग का रोमांच, ऋषिकेश गंगा के लिए प्रशासन ने दे दी हरी झंडी

उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांच एक बार फिर लौट रहा है।

उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 27 सितंबर से गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांच फिर लौट रहा है। पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम और प्रशिक्षित गाइडों ने गंगा में रेकी रन कर राफ्टिंग के लिए सुरक्षित होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है।

गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने गुरुवार को बताया कि भारी बारिश के कारण पिछले ढाई महीने से राफ्टिंग बंद थी, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। फिलहाल पहाड़ों में बारिश रुकी है और गंगा का जलस्तर लगभग सामान्य (338 मीटर) हो गया है।