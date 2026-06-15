PWD बनाएगा उत्तराखंड का नया विधानसभा भवन और सचिवालय, पहले कटेंगे 3000 पेड़!
लोक निर्माण विभाग देहरादून के रायपुर में नया विधान भवन और सचिवालय बनाएगा। इसका प्रस्ताव तीसरी बार नए सिरे से शुरू हो रहा है। इसके लिए करीब 3000 पेड़ों का कटान होगा।
देहरादून के रायपुर क्षेत्र की थानो रोड पर प्रस्तावित नया विधानसभा भवन और सचिवालय अब लोक निर्माण विभाग बनाएगा। दो बार खारिज हो चुके इस प्रस्ताव पर अब तीसरी बार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार विधायी भवन के साथ-साथ आवासीय परिसर शामिल करने की शर्त भी जोड़ी गई है।
2012 से चल रही तैयारी
रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास करीब 60 हेक्टेयर वन भूमि पर विधानसभा और सचिवालय परिसर प्रस्तावित है। वर्ष 2012 से चली आ रही इस योजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े पहले चरण की मंजूरी केंद्र सरकार ने साल 2022 में दी थी, लेकिन राज्य स्तर पर जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं की जा सकीं। इसके चलते 2024 में केंद्र ने वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी निरस्त कर दी थी।
राज्य संपत्ति से मांगा था नया प्रस्ताव
इस पूरे मामले में राज्य संपत्ति विभाग को नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, जिस पर कार्रवाई में काफी समय लगा। मार्च 2025 में नया प्रस्ताव वन विभाग को भेजा गया, लेकिन पेड़ों की असल संख्या, लेआउट और कुछ तकनीकी खामियों का हवाला देकर इसे भी वापस कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने नए विधान भवन के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य संपत्ति विभाग से हटाकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दी है।
नए सिरे से बनाया जा रहा है लेआउट
लोनिवि निर्माण खंड ईई नीरज त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना को लेकर नए सिरे से लेआउट बनाया जा रहा है। 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आवासीय भवन भी प्रस्तावित हैं। जल्द ही इसका संशोधित प्रस्ताव वन विभाग को भेज दिया जाएगा।
डीएफओ-मसूरी अमित कंवर का कहना है कि यह प्रस्ताव मिलने के बाद ही स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सभी औपचारिकताओं को पूरा कर प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
करीब तीन हजार पेड़ों के कटान का अनुमान
इस परियोजना के तहत साल और सागौन सहित विभिन्न प्रजातियों के करीब तीन हजार पेड़ों के कटान का अनुमान है। पहले यह संख्या लगभग दो हजार थी, लेकिन कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में पेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी और छोटे पौधों के वृक्ष श्रेणी में आने से यह आंकड़ा बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार, इसका बजट भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ने की संभावना है। अब तक इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 24 करोड़ खर्च कर चुकी है।
रिपोर्ट- ओम प्रकाश सती
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