पुष्कर धामी से लेकर दुष्यंत गौतम... 'उर्मिला फाइल्स' पर पूर्व भाजपा विधायक ने क्यों कहा- आत्महत्या कर लूंगा

संक्षेप: खुद को पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली उर्मिला के वायरल वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल है। अब पूर्व विधायक ने खुद मामले में बड़ा खुलासा किया है।

अंकिता भंडारी केस से जुड़े वायरल-ऑडियो पर मुकदमे का सामना कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अब नया खुलासा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर कांग्रेस के इशारे पर भाजपा नेताओं को बदनाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के खेल में वह भाजपा नेता दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और स्वामी यतीश्वरानंद की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। अपनी बात रखते हुए वो भावुक हो गए। कहा कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

गुरुवार को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर कांग्रेस के इशारे पर उन्हें और भाजपा नेताओं को बदनाम कर रही है। कांग्रेस द्वारा पत्रकारवाताओं पर भी पूर्व विधायक ने सवाल खड़े किए। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से उर्मिला सनावर स्वयं को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताकर उन पर कई आरोप लगा रही है। यही नहीं उर्मिला ने सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी भाजपा नेताओं को घेरा है।

रायपुर सीट से विधायकी का प्रस्ताव मिला? गुरुवार को पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पत्रकारवार्ता कर कहा कि उर्मिला सनावर को कांग्रेस ने रायपुर देहरादून सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव दिया है। वह कांग्रेस के हाथ में खेल कर भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वामी यतीश्वरानंद की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है इसकी भी जांच हो।

आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा पूर्व विधायक ने कहा कि उसके द्वारा किए जा रहे गलत फैब्रिकेटेड ऑडियो जारी कर रही है इससे वह बहुत परेशान हैं और आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ को भी बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज करवाए उसकी पुलिस जांच करें और उर्मिला को गिरफ्तार कर सजा दे। अपने परिवार, बच्चों को बचाना है। फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी। कुछ ढाबा चलाने वाले रविदासाचार्य बने घूमकर समाज को बदनाम कर रहे हैं।