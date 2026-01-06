धामी की दो टूक- कट्टर सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा, अवैध मदरसों पर लगेगा ताला

संक्षेप: उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने कहा कि 'देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप और अस्मिता सुरक्षित रहे, इसी संकल्प के साथ अवैध अतिक्रमण और लैंड जिहाद पर कार्रवाई जारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण हमारी प्राथमिकता है।'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में कट्टर सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अवैध मदरसों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कह है। धामी ने 'शब्दोत्सव' कार्यक्रम में 'लैंड जिहाद', शिक्षा सुधार और बदलती डेमोग्राफी पर अपनी बातें रखी।

सीएम ने कहा 'मदरसों की आड़ में ‘नाम कुछ, काम कुछ’ जैसी गतिविधियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा ही प्राथमिकता है। यहां 500 वर्ष पुरानी कबीलाई या कट्टर सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। राज्य की अस्मिता, सुरक्षा और भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा।'

मदरसों में आधुनिक शिक्षा की कमी शिक्षा सुधार को लेकर सीएम ने कहा 'मदरसा बोर्ड स्माप्ति का एलान किया। उन्होंने मदरसों में आधुनिक शिक्षा की कमी और संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि '1 जुलाई 2026 के बाद राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम न अपनाने वाले सभी मदरसे बंद हो जाएंगे।'

600 अवैध ढांचे हटाए गए पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अबतक 250 अवैध मदरसे बंद किए जा चुके हैं। देहरादून के अस्पताल में सैकड़ों साल पुरानी बताई गई मजार सहित 600 अवैध ढांचे हटाए गए हैं लेकिन किसी में भी धार्मिक अवशेष नहीं मिले।'

