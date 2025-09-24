टीईटी पर SC जाएगी धामी सरकार, महाराष्ट्र पर आए एक फैसले से बैचेन थे 18000 शिक्षक

उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के 18 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। टीईटी अनिवार्यता मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने जा रही है।

उत्तराखंड में बगैर टीईटी तैनात बेसिक शिक्षकों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में इस पर मुहर लगने के बाद शासन स्तर पर रिव्यू याचिका को लेकर विधिक राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के आदेश दिए थे। इसके बाद से उत्तराखंड के बेसिक शिक्षक असमंजस की स्थिति में थे।

18 हजार शिक्षकों को राहत उत्तराखंड में 18 हजार बेसिक शिक्षक ऐसे हैं, जो टीईटी की पात्रता नहीं रखते हुए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 2011 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की पात्रता अनिवार्य की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित सभी शिक्षकों की तैनाती 2011 से पहले की है। साथ ही ऐसे शिक्षक भी हैं, जो शिक्षा मित्र से बेसिक शिक्षा में समायोजित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के इसमें राहत दी थी, जिनके रिटायरमेंट के लिए पांच साल बचे हैं। बाकी को दो साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने का मौका दिया है। अगर वह तय समयावधि में टीईटी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सेवाओं पर भी संकट की स्थिति आ रही है। साथ ही पदोन्नति का मामला भी फंस रहा है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर धामी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने मामला रखा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है।