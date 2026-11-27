UCC से नकल विरोधी कानून तक, धामी सरकार के इन फैसलों ने देश को दिखाई नई दिशा
सीएम धामी ने गुरुवार को देहरादून में भाजपा सरकार के पांच साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी सरकार द्वारा लाए गए कुछ कानूनों ने देश भर में नजीर पेश की।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले पांच साल में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और शासन में जवाबदेही तय करने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए। भर्ती परीक्षाओं में शुचिता के लिए कड़े नकल विरोधी कानून से लेकर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने तक के कदमों को आज अन्य प्रदेश मॉडल के रूप में अपना रहे हैं।
यूसीसी कानून से देश को आईना दिखाया
उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी नियम लागू किए गए, जिससे व्यक्तिगत व पारिवारिक अधिकारों में एकरूपता लाने की दिशा में बड़ा कदम रहा। उत्तराखंड के यूसीसी की राह पर अब देश के दूसरे राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी यूसीसी से जुड़े विधेयक संवैधानिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी इसे लागू करने की प्रतिबद्धता राज्य सरकारों ने दिखाई है।
धर्मांतरण पर रोक और संपत्ति नुकसान की वसूली
सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संवेदनशील मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्ष 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त किया गया। बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव या विवाह के जरिए अवैध धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के प्रावधानों को कड़ा किया गया। इसके साथ ही दंगों, बंद या हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2024 लागू किया गया। नुकसान का आकलन कर जिम्मेदार लोगों से मुआवजा वसूलने के लिए दावा अधिकरण गठित करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उपद्रवियों पर आर्थिक जवाबदेही तय हो सके।
सख्त संदेश के बीच जमीनी अमल की कसौटी
बीते पांच साल में लागू सख्त कानूनों के माध्यम से सरकार ने शासन और प्रशासनिक सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है। साथ ही इन कानूनों पर जमीनी अमल, समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया और आमजन की जागरूकता पर भी सरकार का फोकस किया है। इन नियमों का आसान क्रियान्वयन, डिजिटल और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर आ रही व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी प्रशासनिक रूप से कदम उठाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त शिकंजा
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 2023 में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। कानून के तहत संगठित रूप से परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोहों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करने तथा दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों व संबंधित लोगों को भर्ती परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने जैसे सख्त नियम भी इसमें शामिल हैं।
ऐलान: नए कानूनों के प्रशिक्षण पर खर्च होंगे 25 लाख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को संविधान एवं विधि दिवस पर अभियोजन विभाग के लिए तीन घोषणाएं कीं। नए आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण व जनजागरूकता के लिए विभाग को 25 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही, कार्यालयों के आधुनिकीकरण व कंप्यूटर के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। सभी जिलों में अभियोजन कार्यालयों की बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।
अभियोजन निदेशालय की ओर से पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होना आजादी के बाद का सबसे बड़ा न्यायिक सुधार है। इन कानूनों में पीड़ितों के अधिकारों और समयबद्ध न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन को अभियोजन, पुलिस व अन्य विभागों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जागरूकता अभियान भी चलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए न्यायालय भवन बनाए जा रहे हैं। पुराने भवनों का आधुनिकीकरण भी हो रहा है। ई-फाइलिंग, डिजिटल न्यायालयों और वर्चुअल सुनवाई का विस्तार किया जा रहा है। इससे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हुई है। उन्होंने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए युवा अधिवक्ताओं के कौशल विकास, विधि शिक्षा में सुधार और महिला अधिवक्ताओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने का संकल्प भी जताया।
मुख्यमंत्री ने दिलाई संविधान की शपथ
समारोह में मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने ‘विधि रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही ‘उत्तराखंड अभियोजन पत्रिका’ और ‘हमारा राज्य, हमारा कानून’ का विमोचन किया। इस दौरान विधायक विनोद चमोली, महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, गृह सचिव शैलेश बगौली और निदेशक अभियोजन एपी अंशुमान समेत अन्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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