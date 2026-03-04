पानी और सीवरेज के लिए पुष्कर धामी सरकार ने खोला खजाना, अकेले देहरादून में 19 प्रोजेक्ट
पुष्कर धामी सरकार ने पानी और सीवरेज के लिए 135 करोड़ बजट जारी किया है। इसमें अकेले देहरादून जिले की पेयजल और सीवरेज की 19 परियोजनाओं के लिए 67.50 करोड़ रुपये मिले हैं।
पानी के संकट और ड्रेनज समस्या से जूझते इलाकों के लिए पुष्कर धामी सरकार ने 135 करोड़ का बजट जारी किया है। इसमें देहरादून और हल्द्वानी की पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के साथ ही श्री पूर्णागिरी और टिहरी के मढ़ी चौरास की पंपिंग पेयजल योजना पर काम होगा।
विशेष सहायता योजना के तहत दून जिले की पेयजल और सीवरेज की 19 परियोजनाओं के लिए 67.50 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे दून शहर के कई इलाकों में जल संकट दूर होगा, साथ ही कुछ इलाकों में सीवरेज की व्यवस्था भी बेहतर होगी। पेयजल योजनाओं में सेवलाकलां क्षेत्र को पांच करोड़, जैन प्लाट वाणी विहार, लाडपुर रिंग रोड फेज-2 पेयजल योजना के लिए दो-दो करोड़, लोअर तुनवाला को 4.19 करोड़, मियांवाला में ट्यूबवेल और पाइप लाइन को 2.37 करोड़, ओली में ट्यूबवेल पाइपलाइन को 2.65 करोड़, कौलागढ़ में नई पाइपलाइन को 2.59 करोड़, दून एनक्लेव एक्सटेंशन में नलकूप के साथ पेयजल वितरण को 2.48 करोड़, बीमा विहार और कैनाल रोड में नलकूप के लिए 2.09 करोड़, संस्कृति लोक कॉलोनी के लिए तीन करोड़, इंदिरानगर सीमाद्वार पांच करोड़, मैत्री विहार के लिए 3.38 करोड़, दून विहार पेयजल योजना के लिए 2.58 करोड़ रुपये की किश्त जारी की गई है।
नरेंद्रनगर में सीवर लाइन के लिए 40 करोड़ मिले
नरेंद्रनगर में सीवर लाइन बिछाने को मिले 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यहां 41.84 करोड़ की लागत से सीवरेज परियोजना प्रस्तावित है। साथ ही हल्द्वानी के शिवपुरी भवानी गंज और रानीबाग में सीवरेज कार्यों के लिए तीन-तीन करोड़ जारी किए गए हैं।
यहां होंगे सीवर के काम
दून की दक्षिण शाखा में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के पुनर्निमाण को 2.69 करोड़ मिले हैं। सहारनपुर चौक-पथरीबाग चौक के बीच 4.62 करोड़, आराघर चौक से मोथरोवाला के बीच 3.83 करोड़ से ट्रंक सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। हरिपुर कर्नल सीवरेज के लिए दो करोड़, इंदिरानगर आवास विकास कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 3.62 करोड़, और इंदिरानगर में सीवरेज के योजना के लिए ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
हल्द्वानी- काठगोदाम में पानी को मिला बजट
हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना के लिए 154 करोड़ की लागत से प्रस्तावित स्रोत और ट्रीटमेंट योजना के लिए भी 40 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। साथ ही चंपावत में ठूलीगाड़ पंपिंग योजना के 2.85 करोड़ और श्री पूर्णागिरी पंपिंग योजना के लिए 3.24 करोड़, व्यानधुरा पेयजल योजना के लिए 2.58 करोड़ रुपये की किश्त जारी हुई है। लालकुंआ बंगाली कॉलोनी और हाथीखान में पेयजल योजना के लिए पांच करोड़ रुपये मिले हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
