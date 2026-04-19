पंजाब से भागे प्रेमी युगल ने HC की शरण ली, सुरक्षा मांग रहा युवक सुनवाई के बीच ही अरेस्ट; क्या मामला
पंजाब से भागकर उत्तराखंड पहुंचे प्रेमी युगल ने हाई कोर्ट की शरण ली। दोनों ने सुरक्षा की मांग की थी। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि जज ने युवक को अरेस्टिंग के आदेश दे दिए।
Uttarakhand High Court News: पंजाब से भागकर नैनीताल पहुंचे प्रेमी युगल की ओर से सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद मामला पूरी तरह उलट गया है। जज के आदेश पर युवक गिरफ्तार हो गया और लड़की को काउंसलिंग के लिए नारी निकेतन भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, पंजाब निवासी युगल ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को युवती की आयु को लेकर संदेह हो गया। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को युवती की आयु की जांच करने के निर्देश दिए।
युवक पर पॉक्सो में मुकदमा
कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल को उक्त युवक के खिलाफ नाबालिग को भगाने के आरोप में पॉक्सो के तहत मामला पहले से ही दर्ज है। शनिवार को पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। मेडिकल में युवती के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि आरोपी युवक जतिन, निवासी राजपुरा (पटियाला) को पुलिस साथ ले गई है। किशोरी को काउंसलिंग के लिए नारी निकेतन भेज दिया है।
नवीन हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
एक अन्य मामले में नैनीताल के भवाली क्षेत्र के बहुचर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह घटना 20 दिसंबर 2021 की रात की है, जब तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, मृतक और मुख्य आरोपी मोहित कुमार आर्य के बीच विवाद की शुरुआत एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर हुई थी। बाद में यह विवाद बढ़ता गया और आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। कोर्ट ने भवाली क्षेत्र निवासी मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य को दोषी पाया। सबसे अहम साक्ष्य आकाश सिंह के मोबाइल से बरामद वीडियो रहा, जिसमें आरोपियों को मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा गया।
प्रधान रह चुके हैं मृतक नवीन के चचेरे भाई विनोद
नवीन के चचेरे भाई और पूर्व ग्राम प्रधान विनोद आर्य की आवाज में आज भी वो दर्द साफ सुनाई पड़ता है। उन्होंने बताया कि नवीन उनके ताऊ का बेटा था। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, दो बहनों की शादी हो चुकी थी और नवीन अविवाहित था। वह अक्सर उनके साथ ही रहता था। नवीन के जाने के बाद उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। विनोद कहते हैं कि वह हमारे घर का आखिरी था, उसके साथ ही ताऊ के परिवार एक पीढ़ी खत्म हो गई।
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