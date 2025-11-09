उत्तराखंड के लिए खून बहाने वाले आंदोलनकारियों को तोहफा, सिल्वर जुबली पर CM धामी के बड़े ऐलान

संक्षेप: उत्तराखंड अलग राज्य के लिए अपना खून-पसीना और आंसू बहाने वाले राज्य आंदोलनकारियों पर उत्तराखंड सीएम धामी ने बड़े ऐलान किए। रजत जयंती पर धामी ने घोषणा की कि आंदोलनकारी पेंशन 10 हजार तक बढ़ेगी।

उत्तराखंड आज अपनी स्थापना का 25 वर्ष सेलीब्रेट कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को अब हर महीने एक से दस हजार रुपये तक पेंशन बढ़कर मिलेगी। इसके साथ ही, उत्तराखंड के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित आंदोलनकारी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणाएं कीं। वे सुबह सबसे पहले कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के आश्रितों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह में राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई।

यह सहायता नहीं, हमारी कृतज्ञता का प्रतीक मुख्यमंत्री ने पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि यह केवल सहायता नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। उत्तराखंड का निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा जैसी दर्दनाक घटनाएं हमारे इतिहास के अमर अध्याय हैं। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और देती रहेगी।